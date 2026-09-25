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Shania Vivi Armylia Putri
Jumat, 25 September 2026 | 17.08 WIB

4 Zodiak yang Paham Kelebihan dan Kekurangannya, Modal Penting untuk Evaluasi Hidup Jadi Lebih Baik

Ilustrasi persahabatan/Magnific - Image

Ilustrasi persahabatan/Magnific

JawaPos.com-Setiap manusia memiliki kelebihan dan kekurangan yang berbeda-beda.

Perbedaan tersebut justru menjadi bagian yang membuat setiap individu memiliki keistimewaannya tersendiri.

Kelebihan dan kekurangan juga dapat saling melengkapi kehidupan. Keduanya menjadi pengingat bahwa tidak ada manusia yang benar-benar sempurna.

Menurut astrologi yang dikutip dari laman timesofindia pada (26/9) berikut adalah kelebihan dan kekurangan yang dimiliki oleh empat zodiak berikut. 

Virgo dikenal memiliki pola pikir analitis yang sangat memperhatikan detail. Sifat mereka yang praktis membuat mereka menjadi pemecah masalah yang baik. Namun, virgo sering bersikap pemalu dan tertutup. Mereka juga kerap overthinking dan terlalu banyak pertimbangan yang seringkali mempengaruhi kondisi emosionalnya. 

Libra dikenal sebagai sosok yang diplomatis dan memiliki pemikiran yang kuat. Mereka memiliki kemampuan yang baik dalam menyelesaikan konflik besar dan membangun hubungan yang harmonis. Libra cenderung sulit mengambil keputusan dan menghindari konfrontasi saat harus mengungkapkan perasaannya. Mereka juga dapat menyimpan rasa sakit hati dalam waktu yang lama.

Scorpio dipenuhi dengan gairah dan banyak akal. Mereka memiliki tekad kuat serta ketahanan emosional yang baik. Mereka cenderung terlalu tertutup sehingga terkadang sulit untuk benar-benar mengenal mereka. Scorpio adalah sosok yang mudah cemburu dan dapat membuat mereka kehilangan hubungan pertemanan yang baik. 

Capricorn dikenal sebagai sosok disiplin dan bertanggungjawab. Mereka adalah sosok yang ambisius dalam mencapai tujuan serta mampu mempertahankan kestabilan di dalam kehidupan. Namun, disisi lain capricorn sulit memaafkan saat seseorang meminta maaf pada mereka. Mereka juga cenderung memiliki pandangan yang pesimis terhadap orang lain.

Editor: Novia Tri Astuti
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