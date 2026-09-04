7 Tanda Tubuh Kekurangan Paparan Sinar Matahari, Apa Saja?

JawaPos.com – Kesehatan tubuh ternyata dapat terganggu meski seseorang sudah tidur cukup dan menjaga pola makan dengan baik.

Banyak orang tidak menyadari bahwa dirinya mengalami kekurangan paparan sinar matahari dalam kesehariannya.

Sinar matahari berperan penting dalam pembentukan vitamin D serta memengaruhi sirkulasi darah dan suasana hati seseorang.

Dilansir dari laman YourTango pada Jumat (4/9), berikut tujuh tanda yang biasa muncul ketika tubuh mengalami kekurangan paparan sinar matahari yang cukup.

1. Rasa lelah yang tidak hilang meski sudah tidur cukup

Bangun tidur meski sudah delapan jam tetap terasa seperti hanya tidur selama empat jam saja.

Kelelahan tersebut terasa lebih dulu pada tubuh dibanding baru disadari melalui kondisi mata yang lelah.

Mencoba tidur lebih awal atau mengurangi kafein terkadang sedikit membantu, namun tidak sepenuhnya menyelesaikan masalah.

Rasa lelah yang sebenarnya tetap tidak tersentuh meski berbagai cara telah dicoba untuk mengatasinya.