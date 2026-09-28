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Rabbany Wanadriani
Selasa, 29 September 2026 | 03.35 WIB

Ramalan Zodiak Selasa 29 September 2026: Cinta, Karier, Keuangan, & Kesehatan Aquarius Hingga Pisces

ilustrasi zodiak. (Freepik) - Image

ilustrasi zodiak. (Freepik)

JawaPos.com – Uang mengalir dalam ritme yang terkendali jika Capricorn menjaga disiplin, jadi tinjau kembali tujuan dan patuhi rutinitas.

Sedangkan Pisces waspadai pemikiran keuangan yang kabur, carilah kejelasan sebelum berkomitmen pada pembelian.

Dilansir astotalk, berikut ini ramalan zodiak terkait cinta, karier, keuangan, dan kesehatan pada Selasa 29 September 2026 untuk Sagitarius, Capricorn, Aquarius, dan Pisces.

Perlu diingat hasil ramalan tersebut mungkin bakal berbeda tergantung beragam faktor.

Sagitarius – (22 November hingga 21 Desember)

Cinta mengajakmu berpetualang, entah melalui tawa, mimpi perjalanan bersama atau undangan yang berani.

Rencana karier semakin berkembang, rangkul setiap kesempatan dengan optimisme.

Penganggaran menjaga keuangan tetap terkendali, meskipun sedikit kesenangan mungkin memicu kebahagiaan.

Editor: Novia Tri Astuti
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