Prediksi Skor Slovenia vs Skotlandia: Sesko Absen, Era Baru Pocognoli Dimulai di Ljubljana

JawaPos.com - Slovenia akan menjamu Skotlandia pada laga pembuka Grup B1 UEFA Nations League 2026/2027 di Stadion Stozice, Ljubljana, Sabtu (26/9) malam WIB.

Pertandingan ini menarik perhatian karena menjadi laga perdana Sebastien Pocognoli sebagai pelatih kepala Skotlandia.

Di sisi lain, Slovenia harus menghadapi pertandingan tanpa penyerang andalannya Benjamin Sesko.

Laga Slovenia vs Skotlandia dijadwalkan kick-off pada pukul 20.00 WIB.

Kedua tim sama-sama membutuhkan hasil positif untuk memulai perjalanan mereka di UEFA Nations League dengan modal yang baik.

Skotlandia memasuki pertandingan dengan suasana baru setelah berpisah dengan Steve Clarke.

Pocognoli kemudian dipercaya untuk memimpin tim nasional dan langsung menghadapi pertandingan kompetitif pertamanya.

Pelatih asal Belgia tersebut memiliki tantangan untuk membangun kembali permainan Skotlandia.