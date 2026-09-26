Prediksi Skor Slovakia vs Moldova di Liga Nations UEFA: Sokoli Borong Gol di Futbal Tatran Aréna

Slovakia diprediksi mengawali Liga Nations UEFA dengan kemenangan saat menghadapi Moldova di Futbal Tatran Arena. (TImnas Slovakia)
JawaPos.com — Slovakia diprediksi mengawali Liga Nations UEFA dengan kemenangan saat menjamu Moldova di Futbal Tatran Arena, Presov, Minggu (27/9/2026) pukul 01.45 WIB, dengan skor 2-0.
Perbedaan peringkat FIFA hingga 114 posisi menjadi salah satu faktor Slovakia lebih diunggulkan, terlebih mereka memiliki rekor kandang kuat sejak Euro 2024.
Baca Juga:Prediksi Skor Mesir vs Angola di Kualifikasi Piala Afrika: The Pharaohs Borong Gol di Kairo
Slovakia datang dengan target besar setelah Vladimir Weiss kembali dipercaya menjadi pelatih kepala, 14 tahun setelah periode pertamanya menangani tim nasional berakhir.
Weiss menegaskan Slovakia harus memenangi League C Grup 3 dan ingin skuadnya memiliki rasa lapar untuk meraih kesuksesan selama jeda internasional.
Slovakia sebelumnya gagal lolos ke Piala Dunia 2026 setelah kalah dramatis 3-4 dari Kosovo pada final playoff di kandang sendiri pada Maret lalu.
Dalam fase grup, Slovakia sempat menunjukkan performa cukup solid dengan memenangi empat dari enam pertandingan untuk finis di posisi kedua di bawah Jerman.
Berstatus peringkat 45 FIFA, Slovakia hanya sekali kalah dalam 11 pertandingan kandang terakhir sejak Euro 2024 dengan catatan tujuh kemenangan dan tiga hasil imbang.
Namun, statistik mereka di kandang pada Liga Nations UEFA tidak terlalu dominan karena hanya mengemas dua kemenangan dari tujuh pertandingan, ditambah tiga hasil imbang dan dua kekalahan.
Moldova menghadapi tantangan berat karena datang sebagai tim peringkat 159 FIFA dan sedang membawa catatan 15 pertandingan tanpa kemenangan di semua kompetisi.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Bikin Geger Lagi, 244 Siswa Hingga Guru di Batang Tumbang Usai Santap MBG
Prediksi Skor Armenia vs Latvia di Liga Nations UEFA: Sarkanbaltsarkanie Paksa Tuan Rumah Imbang
Prediksi Skor Andorra vs Malta di Liga Nations UEFA: The Reds Menang Tipis di Encamp
Prediksi Skor Austria vs Israel di Liga Nations UEFA: Das Team Menang Telak di Raiffeisen Arena
Prediksi Skor Myanmar vs Timor Leste di FIFA ASEAN Cup: Singa Asia Gasak Lawan di Laga Perdana
Prediksi Skor Montenegro vs Siprus di Liga Nations UEFA: Duel Sengit Rawan Imbang di Pod Goricom
Prediksi Skor Norwegia vs Denmark di Liga Nations UEFA: The Vikings Menang Tipis di Ullevaal Stadion
Prediksi Skor Polandia vs Bosnia-Herzegovina di Liga Nations UEFA: Zmajevi Siap Kejutkan Tuan Rumah
Guruh Soekarnoputra dalam Kondisi Kritis, Dirawat Intensif di RS Siloam Semanggi
Prediksi Skor Laos vs Brunei di FIFA ASEAN Cup: Thim Xad Menang di Laga Perdana
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022