Prediksi Skor Slovakia vs Moldova di Liga Nations UEFA: Sokoli Borong Gol di Futbal Tatran Aréna

JawaPos.com — Slovakia diprediksi mengawali Liga Nations UEFA dengan kemenangan saat menjamu Moldova di Futbal Tatran Arena, Presov, Minggu (27/9/2026) pukul 01.45 WIB, dengan skor 2-0.

Perbedaan peringkat FIFA hingga 114 posisi menjadi salah satu faktor Slovakia lebih diunggulkan, terlebih mereka memiliki rekor kandang kuat sejak Euro 2024.

Slovakia Ingin Langsung Tancap Gas Slovakia datang dengan target besar setelah Vladimir Weiss kembali dipercaya menjadi pelatih kepala, 14 tahun setelah periode pertamanya menangani tim nasional berakhir.

Weiss menegaskan Slovakia harus memenangi League C Grup 3 dan ingin skuadnya memiliki rasa lapar untuk meraih kesuksesan selama jeda internasional.

Slovakia sebelumnya gagal lolos ke Piala Dunia 2026 setelah kalah dramatis 3-4 dari Kosovo pada final playoff di kandang sendiri pada Maret lalu.

Dalam fase grup, Slovakia sempat menunjukkan performa cukup solid dengan memenangi empat dari enam pertandingan untuk finis di posisi kedua di bawah Jerman.

Berstatus peringkat 45 FIFA, Slovakia hanya sekali kalah dalam 11 pertandingan kandang terakhir sejak Euro 2024 dengan catatan tujuh kemenangan dan tiga hasil imbang.

Namun, statistik mereka di kandang pada Liga Nations UEFA tidak terlalu dominan karena hanya mengemas dua kemenangan dari tujuh pertandingan, ditambah tiga hasil imbang dan dua kekalahan.