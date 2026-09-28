Ramalan Zodiak Pisces Besok Selasa 29 September 2026: Lepaskan Masa Lalu dan Mulai Melangkah

JawaPos.com - Pisces memasuki Selasa, 29 September 2026 dengan dorongan untuk lebih jujur terhadap perasaan dan berani mengakui apa yang sebenarnya sedang dirasakan.

Ada beberapa hal yang mungkin sulit disembunyikan, terutama ketika berkaitan dengan hubungan, pengalaman masa lalu, atau keinginan untuk mengubah kehidupan menjadi lebih baik.

Daripada terus membawa beban lama, Pisces dapat mulai memikirkan perubahan dari dalam diri sendiri.

Dukungan dari orang-orang terdekat juga menjadi hal penting karena Pisces tidak harus menghadapi seluruh persoalan seorang diri.

Di lingkungan kerja, kemampuan bekerja sama akan membantu menyelesaikan tugas yang terasa berat.

Sementara itu, kesempatan untuk beristirahat atau melakukan perjalanan dapat menjadi cara untuk menyegarkan pikiran setelah menjalani rutinitas yang cukup padat.

Dilansir dari Astro Talk, berikut ramalan lengkap zodiak Pisces untuk Selasa, 29 September 2026.