Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Vindi Rayinda Ayudya
Senin, 28 September 2026 | 19.35 WIB

Ramalan Kesehatan Zodiak Pisces Senin, 28 September 2026: Seimbangkan Aktivitas dan Istirahat

Ilustrasi zodiak Pisces (Freepik) - Image

Ilustrasi zodiak Pisces (Freepik)

JawaPos.com - Kondisi kesehatan Pisces pada Senin, 28 September 2026 perlu dijaga dengan membagi waktu secara seimbang antara menjalani aktivitas dan memberikan tubuh kesempatan untuk beristirahat.

Rutinitas yang terlalu padat tanpa jeda dapat membuat tenaga berkurang dan pikiran tidak memiliki cukup ruang untuk kembali rileks.

Berikut ramalan kesehatan zodiak Pisces pada Senin, 28 September 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Pisces sebaiknya tetap menjalankan kebiasaan sehat yang selama ini sudah mulai terbentuk tanpa merasa harus melakukan perubahan besar secara sekaligus.

Menjaga rutinitas sederhana secara konsisten dapat menjadi langkah yang lebih mudah dipertahankan dibandingkan menerapkan pola hidup yang terlalu ketat.

Pola makan juga perlu diperhatikan karena pilihan makanan dapat memengaruhi kondisi tubuh sepanjang hari.

Usahakan mengonsumsi makanan yang lebih beragam dan seimbang serta tidak terlalu sering mengikuti keinginan untuk menikmati camilan menjelang tidur.

Kebiasaan makan terlalu larut dapat membuat waktu istirahat menjadi kurang nyaman apabila dilakukan terlalu sering.

Editor: Novia Tri Astuti
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Ramalan Karier Zodiak Pisces Senin, 28 September 2026: Bangun Kerja Sama yang Lebih Kuat - Image
Zodiak

Ramalan Karier Zodiak Pisces Senin, 28 September 2026: Bangun Kerja Sama yang Lebih Kuat

Senin, 28 September 2026 | 19.34 WIB

Ramalan Zodiak Pisces Akhir September 2026: Hadapi Masalah Keluarga dengan Tenang - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Pisces Akhir September 2026: Hadapi Masalah Keluarga dengan Tenang

Senin, 28 September 2026 | 18.09 WIB

Ramalan Keuangan Zodiak Pisces Senin, 28 September 2026: Cermat Mengatur Pengeluaran Kecil - Image
Zodiak

Ramalan Keuangan Zodiak Pisces Senin, 28 September 2026: Cermat Mengatur Pengeluaran Kecil

Senin, 28 September 2026 | 17.08 WIB

Terpopuler

Guruh Soekarnoputra Meninggal, Ini Daftar Anak Soekarno yang Masih Hidup dan Sudah Tiada - Image
1

Guruh Soekarnoputra Meninggal, Ini Daftar Anak Soekarno yang Masih Hidup dan Sudah Tiada

2

Prediksi Skor Hong Kong vs Laos di FIFA ASEAN Cup: Duel Seru Berpotensi Imbang di Kai Tak Stadium 

3

Prediksi Skor Slovakia vs Moldova di Liga Nations UEFA: Sokoli Borong Gol di Futbal Tatran Aréna

4

Prediksi Skor Albania vs Belarus di Liga Nations UEFA: Kuq e Zinjtë Menang Tipis Hadapi Tim Tamu

5

Prediksi Skor Bulgaria vs Luksemburg: Duel Ketat, Tuan Rumah Diunggulkan

6

Prediksi Skor Kamboja vs Myanmar di FIFA ASEAN Cup: Singa Asia Berpeluang Menang Tipis

7

Prediksi Skor Kuwait vs Irak di Arabian Gulf Cup: Laga Sengit Rawan Berakhir Imbang

8

Prediksi Skor Makedonia Utara vs Swiss di Liga Nations UEFA: Nati Pesta Gol di Kandang Lawan

9

Prediksi Skor Lithuania vs Azerbaijan di UEFA Nations League: Duel Ketat Berpotensi Imbang

10

Prediksi Skor Slovenia vs Skotlandia: Sesko Absen, Era Baru Pocognoli Dimulai di Ljubljana

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore