Prediksi Skor Albania vs Belarus di Liga Nations UEFA: Kuq e Zinjtë Menang Tipis Hadapi Tim Tamu

JawaPos.com — Albania diprediksi menang tipis 2-1 atas Belarus pada laga perdana UEFA Nations League di Arena Kombetare, Tirana, Minggu (27/9/2026) pukul 01.45 WIB.

Tim tuan rumah datang dengan modal lima kekalahan beruntun, sedangkan Belarus belum terkalahkan dalam enam pertandingan terakhir, tetapi rekor pertemuan membuat Albania lebih diunggulkan untuk meraih tiga poin.

Bagaimana Performa Albania dan Belarus? Albania memasuki pertandingan ini dengan kondisi yang cukup mengkhawatirkan setelah menelan lima kekalahan berturut-turut di semua kompetisi.

Tren tersebut menjadi kontras dengan catatan mereka pada September hingga November 2025 ketika Albania mampu meraih lima kemenangan beruntun.

Pergantian pelatih juga menjadi salah satu faktor penting menjelang pertandingan di Tirana.

Rolando Maran menggantikan Sylvinho pada Mei lalu setelah pelatih asal Brasil tersebut meninggalkan jabatannya, tetapi Maran belum mampu mempersembahkan kemenangan dalam dua laga pertamanya.

Dua pertandingan uji coba pada Juni berakhir dengan kekalahan 0-1 dari Israel dan Luxembourg.

Hasil tersebut membuat Albania harus segera menemukan momentum baru, terlebih mereka akan menjalani persaingan League C Group 3 bersama Belarus, Finlandia, dan San Marino.