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Andre Rizal Hanafi
Sabtu, 26 September 2026 | 23.04 WIB

Prediksi Skor Bulgaria vs Luksemburg: Duel Ketat, Tuan Rumah Diunggulkan

Bulgaria menghadapi Luksemburg pada laga UEFA Nations League 2026/2027 di Stadion Hristo Botev, Plovdiv. (Bulgaria) - Image

Bulgaria menghadapi Luksemburg pada laga UEFA Nations League 2026/2027 di Stadion Hristo Botev, Plovdiv. (Bulgaria)

JawaPos.com - Bulgaria akan menghadapi Luksemburg pada laga pembuka Grup C4 UEFA Nations League 2026/27 di Stadion Hristo Botev, Plovdiv, Sabtu (26/9) pukul 23.00 WIB.

Laga mempertemukan dua tim yang sama-sama belum menunjukkan konsistensi dalam urusan mencetak gol.

Bulgaria mendapat keuntungan karena tampil di kandang sendiri sekaligus memiliki catatan pertemuan yang cukup dominan atas Luksemburg.

Bulgaria belum pernah kalah dari Luksemburg dalam 17 pertemuan dengan mencatat 14 kemenangan dan tiga hasil imbang.

Dominasi tersebut juga terlihat dalam dua pertemuan terakhir di UEFA Nations League.

Bulgaria menang 1-0 saat bertandang ke Luksemburg pada November 2024.

Sebelumnya, duel kedua tim di Plovdiv pada Oktober 2024 berakhir tanpa gol.

Meski memiliki rekor bagus, Bulgaria tidak datang dengan modal yang sepenuhnya meyakinkan.

Dalam tiga pertandingan terakhir sebelum laga ini, mereka hanya meraih satu kemenangan, satu hasil imbang, dan satu kekalahan.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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