Prediksi Skor Kuwait vs Irak di Arabian Gulf Cup: Laga Sengit Rawan Berakhir Imbang

JawaPos.com — Kuwait dan Irak akan bertemu pada matchday kedua Grup A Arabian Gulf Cup 2026 di tengah kebutuhan meraih kemenangan pertama pada Sabtu (26/9/2026) pukul 22.00 WIB, setelah Kuwait kalah 0-1 dari Arab Saudi dan Irak bermain 1-1 melawan Oman.

Duel dua negara Teluk tersebut diprediksi berjalan ketat dengan peluang skor imbang cukup terbuka.

Kuwait Memburu Kemenangan Pertama Kuwait datang ke pertandingan ini dengan catatan kurang meyakinkan sepanjang 2026 setelah belum meraih kemenangan dalam tiga pertandingan.

Blue Waves mencatat satu hasil imbang dan dua kekalahan sebelum menghadapi Irak, termasuk kekalahan tipis 0-1 dari tuan rumah Arab Saudi pada laga pembuka Arabian Gulf Cup.

Situasi tersebut membuat pertandingan melawan Irak menjadi kesempatan penting bagi Kuwait untuk memperbaiki catatan sekaligus menjaga peluang melangkah lebih jauh di turnamen.

Apalagi Kuwait memiliki sejarah panjang di Arabian Gulf Cup dengan koleksi 10 gelar juara, meski prestasi mereka dalam beberapa edisi terakhir mengalami penurunan.

Kuwait tersingkir di fase grup dalam empat dari lima edisi terakhir Arabian Gulf Cup. Satu-satunya pengecualian terjadi ketika Kuwait menjadi tuan rumah turnamen pada edisi 2024/2025 dan berhasil mencapai babak semifinal.

Dari sisi peringkat dunia, Kuwait berada di posisi ke-133.