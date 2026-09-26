Prediksi Skor Makedonia Utara vs Swiss di Liga Nations UEFA: Nati Pesta Gol di Kandang Lawan

JawaPos.com — Makedonia Utara diprediksi kembali gagal meraih kemenangan saat menjamu Swiss di Nacionalna Arena Toše Proeski pada Minggu (27/9/2026) pukul 01.45 WIB dalam lanjutan Liga Nations UEFA, dengan Swiss berpeluang menang telak.

Perbedaan performa kedua tim menjadi alasan utama, setelah Makedonia Utara melewati enam pertandingan terakhir tanpa kemenangan, sedangkan Swiss datang dengan modal perjalanan impresif hingga perempat final Piala Dunia.

Bagaimana Performa Makedonia Utara Menjelang Duel Kontra Swiss? Makedonia Utara sedang berada dalam periode sulit setelah tidak mampu menang dalam delapan pertandingan terakhir di semua kompetisi, termasuk tiga laga terkini tanpa mencetak gol.

Tim berjuluk The Lions itu mencatat hasil imbang 0-0 melawan Irlandia dan Bosnia & Herzegovina, sebelum dihantam Turki dengan skor telak 4-0 pada pertandingan terakhir.

Padahal, Makedonia Utara sebelumnya tampil cukup solid di Liga Nations UEFA 2024-25 dengan finis di posisi pertama Grup 4 League C.

Mereka meraih lima kemenangan dan satu hasil imbang dari enam pertandingan, sekaligus memastikan promosi ke League B untuk musim berikutnya.

Performa tersebut sempat berlanjut dalam kualifikasi Piala Dunia, ketika Makedonia Utara hanya sekali kalah dari delapan pertandingan Grup J dengan catatan tiga kemenangan, empat imbang, dan satu kekalahan.

Namun, kekalahan tunggal itu datang secara menyakitkan setelah mereka dihajar Wales 7-1 dan akhirnya finis tiga poin di belakang Wales yang menempati posisi kedua.