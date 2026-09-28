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Vindi Rayinda Ayudya
Senin, 28 September 2026 | 19.34 WIB

Ramalan Karier Zodiak Pisces Senin, 28 September 2026: Bangun Kerja Sama yang Lebih Kuat

Ilustrasi zodiak Pisces (freepik) - Image

Ilustrasi zodiak Pisces (freepik)

JawaPos.com - Perkembangan karier Pisces pada Senin, 28 September 2026 dapat semakin terbuka ketika mampu membangun kerja sama yang baik dengan orang-orang di lingkungan kerja.

Tugas yang terasa rumit tidak selalu harus diselesaikan seorang diri karena berdiskusi dengan rekan dapat membantu menemukan sudut pandang yang sebelumnya belum terpikirkan.

Berikut ramalan karier zodiak Pisces pada Senin, 28 September 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Pisces mungkin terbiasa mengandalkan kemampuan sendiri ketika menghadapi berbagai tanggung jawab.

Namun, terlalu banyak pekerjaan yang ditangani secara bersamaan dapat membuat energi terbagi dan proses penyelesaian menjadi lebih berat.

Meminta bantuan kepada rekan atau bertukar pikiran dengan orang yang memiliki pengalaman lebih luas justru dapat membuat pekerjaan berjalan lebih efektif.

Pembagian tugas juga bukan berarti Pisces kehilangan kendali terhadap pekerjaan yang sedang dikerjakan.

Sebaliknya, kerja sama yang terarah dapat membantu setiap bagian tugas ditangani oleh orang yang tepat sehingga tujuan bersama lebih mudah dicapai.

Editor: Novia Tri Astuti
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