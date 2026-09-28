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Vindi Rayinda Ayudya
Senin, 28 September 2026 | 17.07 WIB

Ramalan Asmara Zodiak Pisces Senin, 28 September 2026: Berani Membuka Komunikasi

Ilustrasi zodiak Pisces (Magnific/Coolvector) - Image

Ilustrasi zodiak Pisces (Magnific/Coolvector)

JawaPos.com - Kehidupan asmara Pisces pada Senin, 28 September 2026 dapat terasa lebih nyaman ketika komunikasi dilakukan dengan sikap terbuka dan tanpa terlalu banyak menyimpan perasaan.

Jika belakangan ini terdapat jarak atau kesalahpahaman yang membuat hubungan terasa kurang dekat, sebaiknya jangan membiarkannya berlarut-larut tanpa dibicarakan.

Berikut ramalan kehidupan asmara zodiak Pisces pada Senin, 28 September 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Bagi Pisces yang sudah memiliki pasangan, tidak ada salahnya mengesampingkan gengsi dan mengambil langkah pertama untuk mengembalikan suasana yang lebih hangat.

Permintaan maaf yang disampaikan dengan tulus, percakapan ringan, atau perhatian sederhana dapat menjadi cara untuk menunjukkan bahwa hubungan tersebut tetap penting.

Pisces juga perlu berhati-hati agar tidak langsung menganggap setiap ucapan pasangan sebagai bentuk kritik terhadap diri sendiri.

Terkadang sebuah perkataan disampaikan karena pasangan ingin menyampaikan kebutuhan atau mencari cara untuk memperbaiki komunikasi yang selama ini belum berjalan dengan baik.

Jika terdapat hal yang masih mengganjal, sampaikan secara perlahan ketika suasana hati kedua pihak cukup tenang.

Editor: Novia Tri Astuti
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