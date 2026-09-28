Ramalan Zodiak Aquarius dan Pisces 28 September 2026: Mulai Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Aquarius dan Pisces (Freepik)
JawaPos.com - Terdapat beberapa tantangan dalam kehidupan zodiak aquarius hari ini. Aquarius mungkin menghadapi pasang surut dalam hubungan dengan orang-orang terkasih.
Tenanglah dan jangan terlalu khawatir, segalanya akan segera menjadi lebih mudah. Bersabarlah agar situasi ini tetap terkendali dengan sebaik mungkin.
Selain itu, cobalah meluangkan waktu untuk saling memahami dan memberikan lebih banyak waktu kepada pasangan untuk meningkatkan hubungan. aquarius harus memiliki kesabaran yang maksimal kepada pasangan.
Zodiak pisces lebih kuat dan cerdas daripada yang disadari. Namun, tingkat stres pisces mungkin meningkat karena orang-orang terkasih mengharapkan bantuan dan dukungan dari pisces. Hari ini, pisces sedang memikul beban kerja yang besar.
Jika melakukan apa yang diminta dengan hati yang tulus dan senyuman, mereka akan selalu ada untuk pisces. Cobalah mengharapkan untuk memainkan peran penting dalam kehidupan.
Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Aquarius dan Pisces pada Senin, 28 September 2026.
Aquarius (20 Januari – 18 Februari)
Zodiak aquarius akan menemukan seseorang yang tepat setelah sekian lama menunggu. Terkait karir, cobalah berkonsultasi dengan seorang profesional untuk membuat kemajuan karir.
Sementara itu, berikan perhatian serius pada berat badan dengan rutin berolahraga dan menerapkan pola makan yang baik. Pada sisi keuangan, bayarlah jumlah pajak dengan tepat dengan berkonsultasi bersama akuntan pajak atau pengacara profesional.
Cinta Aquarius
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