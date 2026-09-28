5 Zodiak yang Disorot Mendapat Kelimpahan Rezeki dan Peluang Besar pada 28 September 2026

Ilustrasi Zodiak Mendapat Kelimpahan (freepik)
JawaPos.com - Tanggal 28 September 2026 menjadi momentum yang menarik bagi sejumlah zodiak dalam pembacaan tarot kali ini.
5 zodiak disebut memiliki simbol kartu yang berkaitan dengan kelimpahan, peluang, dukungan, hingga perubahan yang dapat membuka jalan menuju kondisi lebih baik.
Setiap kartu yang muncul membawa pesan berbeda. Ada yang menggambarkan kemenangan setelah menghadapi persaingan, proses menemukan keseimbangan, keberanian memulai babak baru, introspeksi, hingga bantuan dari orang-orang di sekitar.
Lantas, zodiak apa saja yang disorot mendapat kelimpahan rezeki dan peluang besar pada 28 September 2026?
Berikut 5 zodiak yang beruntung dilansir dari kanal YouTube Ryan Mercury.
1. Leo
Leo menjadi zodiak pertama yang disorot dalam pembacaan tarot pada 28 September 2026.
Kartu Five of Wands muncul sebagai simbol utama yang berkaitan dengan persaingan, perbedaan kepentingan, serta tantangan yang membutuhkan keberanian untuk dihadapi.
Bagi Leo, situasi kompetitif justru dapat menjadi ruang untuk menunjukkan kemampuan.
Energi Five of Wands menggambarkan seseorang yang tidak mudah menyerah ketika berhadapan dengan tantangan.
Persaingan dalam pekerjaan, bisnis, maupun urusan pribadi dapat menjadi pengalaman yang mendorong Leo untuk mengeluarkan potensi terbaik.
Kelimpahan yang dikaitkan dengan kartu ini dapat hadir setelah melewati proses yang tidak mudah.
Karena itu, 28 September 2026 dapat menjadi waktu untuk tetap konsisten dan tidak menghindari tantangan.
Dalam pembacaan tarot, keberanian menghadapi persaingan menjadi salah satu pintu menuju peluang yang lebih besar bagi Leo.
2. Sagitarius
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Guruh Soekarnoputra Meninggal, Ini Daftar Anak Soekarno yang Masih Hidup dan Sudah Tiada
Prediksi Skor Hong Kong vs Laos di FIFA ASEAN Cup: Duel Seru Berpotensi Imbang di Kai Tak Stadium
Prediksi Skor Slovakia vs Moldova di Liga Nations UEFA: Sokoli Borong Gol di Futbal Tatran Aréna
Prediksi Skor Albania vs Belarus di Liga Nations UEFA: Kuq e Zinjtë Menang Tipis Hadapi Tim Tamu
Prediksi Skor Bulgaria vs Luksemburg: Duel Ketat, Tuan Rumah Diunggulkan
Prediksi Skor Kamboja vs Myanmar di FIFA ASEAN Cup: Singa Asia Berpeluang Menang Tipis
Prediksi Skor Kuwait vs Irak di Arabian Gulf Cup: Laga Sengit Rawan Berakhir Imbang
Prediksi Skor Makedonia Utara vs Swiss di Liga Nations UEFA: Nati Pesta Gol di Kandang Lawan
Prediksi Skor Lithuania vs Azerbaijan di UEFA Nations League: Duel Ketat Berpotensi Imbang
Prediksi Skor Slovenia vs Skotlandia: Sesko Absen, Era Baru Pocognoli Dimulai di Ljubljana
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022