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Senin, 28 September 2026 | 12.55 WIB

Ramalan Zodiak Sagitarius dan Capricorn 28 September 2026 Mulai Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ramalan zodiak Sagitarius dan Capricorn (Freepik) - Image

Ramalan zodiak Sagitarius dan Capricorn (Freepik)

JawaPos.com - Zodiak sagitarius akan mengalami peningkatan kehidupan sosial hari ini. Pastikan untuk menyelesaikan tugas dengan tepat waktu. Jika tidak memiliki tugas penting untuk hari ini, rileks dan luangkan waktu untuk memotivasi diri sendiri. 

Sagitarius juga dapat menghabiskan waktu bersama orang-orang terkasih. Hal ini akan memberi kesenangan dan dukungan mental yang cukup untuk mengatasi tantangan. Kumpulkan lebih banyak energi positif mulai hari ini.

Inilah saatnya zodiak capricorn bersinar dan menunjukkan sisi ceria. Saatnya membuktikan bahwa mereka yang menganggap capricorn membosankan itu salah. Jika ingin bersantai dan bersenang-senang, lakukanlah hari ini. Tetaplah fokus pada aktivitas yang membawa kebahagiaan.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Sagitarius dan Capricorn pada Senin, 28 September 2026.

Sagitarius (22 November – 21 Desember)

Zodiak sagitarius harus mampu menghargai tingkat cinta yang dimiliki dari pasangan. Terkait karir, komunikasikan perubahan yang sagitarius inginkan di tempat kerja dengan bagian sumber daya manusia atau atasan.

Sementara itu, ubah gaya hidup menjadi lebih dan sagitarius akan melihat hasilnya dalam jangka waktu yang lama. Pada ranah keuangan, perbaiki kondisi keuanganmu dengan mengikuti kecepatan kerja yang padat.

Cinta Sagitarius

Hari ini adalah hari yang sangat romantis, dimana sagitarius mampu menghargai tingkat cinta yang dimiliki dari pasangan. Pada akhirnya, sagitarius tidak punya alasan untuk bersedih atau kecewa.

Karir Sagitarius

Editor: Hanny Suwindari
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