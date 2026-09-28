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Dea Agustin Adrianingtyas
Senin, 28 September 2026 | 12.50 WIB

Ramalan Zodiak Leo dan Virgo 28 September 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Leo dan Virgo (Freepik) - Image

Ilustrasi zodiak Leo dan Virgo (Freepik)

JawaPos.com - Pikiran positif membuat zodiak leo memikirkan kehidupan dari perspektif baru. Lepaskan masa lalu untuk menjaga ketenangan pikiran. Leo harus berusaha lebih keras untuk berhati-hati dan menghindari segala jenis konflik. 

Pikiran yang tenang akan memberi lebih banyak kejelasan dan membuat leo merasa nyaman, sehingga memudahkan untuk mengambil keputusan penting hari ini.

Hari ini, zodiak virgo tidak bersemangat untuk bekerja atau menyelesaikan urusan serius lainnya. Virgo merasa sangat sulit untuk berkonsentrasi dan hanya bersemangat untuk bersosialisasi serta berpesta. 

Tanggung jawab pribadi maupun profesional akan terabaikan. Gunakan hari ini untuk menghilangkan kegelisahan agar dapat kembali berkonsentrasi pada pekerjaan.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Leo dan Virgo pada Senin, 28 September 2026.

Leo (23 Juli – 22 Agustus)

Jika sedang menjalani hubungan jarak jauh, zodiak leo akan mendapat kabar baik tentang kedatangan pasangan. Terkait karir, ambil keputusan yang tepat untuk memajukan karirmu ke tingkat yang lebih tinggi.

Sementara itu, leo harus segera mengatasi masalah kesehatan yang mengganggu jika tidak ingin semakin memburuk. Terkait keuangan, berkonsultasilah dengan ahli keuangan dan lakukan riset sebanyak mungkin sebelum berinvestasi.

Cinta Leo

Jika sedang menjalani hubungan jarak jauh, mungkin leo akan mendapat kabar baik tentang kedatangan pasangan secara yang tak terduga hari ini. Dia merencanakan kejutan yang luar biasa dan berjalan dengan sangat baik. Leo tidak akan menyadari waktu berlalu begitu cepat saat bersamanya.

Editor: Hanny Suwindari
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