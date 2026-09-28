Ramalan Zodiak Pisces 28 September 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Pisces (magnific)
JawaPos.com - Zodiak pisces lebih kuat dan cerdas daripada yang disadari. Namun, tingkat stres pisces mungkin meningkat karena orang-orang terkasih mengharapkan bantuan dan dukungan dari pisces. Hari ini, pisces sedang memikul beban kerja yang besar.
Jika melakukan apa yang diminta dengan hati yang tulus dan senyuman, mereka akan selalu ada untuk pisces. Cobalah mengharapkan untuk memainkan peran penting dalam kehidupan.
Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Pisces pada Senin, 28 September 2026.
Pisces (19 Februari – 20 Maret)
Zodiak pisces akan menjalani kencan dengan seseorang dan berbagi banyak detail pribadi dengannya. Terkait karir, konselor atau tokoh berpengaruh akan membimbing pisces ke arah yang benar.
Sementara itu, mulailah mengembangkan kebiasaan makan yang positif, menghirup udara segar, serta rutin berolahraga. Terkait keuangan, pisces memiliki kesempatan untuk mencoba keberuntungan untuk berdagang saham.
Cinta Pisces
Jika lajang, kemungkinan besar pisces akan menjalani kencan dengan seseorang. Pisces akan berbagi banyak detail pribadi dengannya dan menjadi dekat dengannya dengan cukup cepat. Pisces mungkin merasa sangat terpesona dengannya.
Karir Pisces
Ada seseorang yang membimbing pisces ke arah yang benar, sehingga sebagian besar keraguan pisces akan sirna. Bisa jadi, seorang itu merupakan konselor atau tokoh berpengaruh yang pisces andalkan untuk mendapatkan arahan.
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