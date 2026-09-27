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Vindi Rayinda Ayudya
Senin, 28 September 2026 | 00.00 WIB

Ramalan Zodiak Pisces Besok Senin 28 September 2026: Saatnya Percaya pada Naluri

Ilustrasi zodiak Pisces (magnific) - Image

Ilustrasi zodiak Pisces (magnific)

JawaPos.com - Pisces mungkin akan menjadi tempat orang lain mencari saran dan pertimbangan pada Senin, 28 September 2026.

Kemampuan membaca situasi dan memahami perasaan orang lain dapat membuat zodiak ini lebih mudah dipercaya ketika seseorang membutuhkan arahan.

Di sisi lain, Pisces juga perlu mengingat bahwa membantu orang lain bukan berarti harus mengabaikan kebutuhan diri sendiri.

Menjaga kebiasaan baik, memberi waktu untuk beristirahat, serta menyelesaikan persoalan yang selama ini mengganggu pikiran menjadi bagian penting dari keseimbangan hari ini.

Dalam hubungan, masalah yang sempat dibiarkan berlarut sebaiknya mulai dibicarakan dengan kepala dingin.

Sementara itu, urusan pekerjaan justru menunjukkan potensi perkembangan ketika Pisces bersedia bekerja bersama orang lain daripada mencoba menyelesaikan semuanya sendirian.

Dilansir dari Astro Talk, berikut ramalan lengkap zodiak Pisces untuk Senin, 28 September 2026.

Asmara Pisces

Editor: Novia Tri Astuti
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