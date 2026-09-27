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Dea Agustin Adrianingtyas
Minggu, 27 September 2026 | 20.05 WIB

Ramalan Zodiak Pisces 27 September 2026: Mulai dari Cinta, Karier, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Pisces (Magnific) - Image

Ilustrasi zodiak Pisces (Magnific)

JawaPos.com - Hari ini, teman dan keluarga zodiak pisces akan menjadi sistem pendukung yang solid dan dapat diandalkan. Pertimbangkan apa yang mereka katakan, karena mereka adalah sumber arahan dan motivasi yang fantastis. 

Mereka menginginkan yang terbaik untuk pisces. Pada pandangan pertama, rekomendasi mereka mungkin tampak bertentangan dengan pisces. Perhatikan baik-baik hal-hal yang memotivasi mereka untuk memberimu nasihat. 

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Pisces pada Minggu, 27 September 2026.

Pisces (19 Februari – 20 Maret)

Terdapat peluang romantis, yang mungkin datang dari seseorang yang belum pernah zodiak pisces pertimbangkan sebagai pasangan. Terkait karir, peluang karir di luar negeri adalah dorongan yang dibutuhkan agar karir pisces melejit.

Sementara itu, mintalah nasihat untuk masalah kesehatan yang baru-baru ini sulit didiagnosis atau ditangani. Terkait keuangan, pisces memiliki kesempatan untuk mencoba keberuntungan untuk berdagang saham. 

Cinta Pisces

Hari ini menyimpan beberapa peluang romantis, yang datang dari seseorang yang belum pernah pisces pertimbangkan sebagai pasangan. 

Karir Pisces

Peluang karir di luar negeri mungkin terlintas di benak pisces hari ini. Ini adalah dorongan yang dibutuhkan agar karir pisces melejit. Pilihan yang pisces ambil hari ini akan membawa kebahagiaan dalam jangka panjang. Jika sudah mendaftar, pisces mungkin akan menerima kabar baik dari luar negeri.

Kesehatan Pisces

Pisces perlu mencari nasihat untuk masalah kesehatan yang baru-baru ini sulit didiagnosis atau ditangani. Cobalah bertanya kepada keluarga, teman terpercaya, atau bahkan praktisi medis yang berkualifikasi. 

Apa pun itu, pisces mungkin akan menerima beberapa nasihat yang sangat membantu dan mengarah pada penyelesaian masalah dengan cepat.

Keuangan Pisces

Editor: Setyo Adi Nugroho
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