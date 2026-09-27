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Dhiaz Asihing Pamartany
Minggu, 27 September 2026 | 22.25 WIB

Ramalan Zodiak Pisces 28 September 2026: Hadapi Tekanan dengan Tenang dan Atur Keuangan

Ilustrasi zodiak Pisces (magnific) - Image

Ilustrasi zodiak Pisces (magnific)

JawaPos.com - Ramalan zodiak Pisces 28 September 2026 membawa sejumlah tantangan yang membutuhkan kemampuan untuk beradaptasi. Pisces mungkin perlu melakukan berbagai penyesuaian agar aktivitas berjalan lebih lancar.

Di tengah situasi tersebut, rasa kehilangan harapan dapat muncul dan membuat kepercayaan diri menurun.

Hari ini menjadi momen bagi Pisces untuk kembali membangun keyakinan terhadap kemampuan diri sendiri.

Dengan menghadapi berbagai persoalan secara perlahan dan tidak terburu-buru mengambil kesimpulan, Pisces dapat menemukan cara yang lebih baik untuk mengatasi tekanan, termasuk dalam pekerjaan, hubungan asmara, hingga kondisi keuangan.

Inilah ramalan lengkap zodiak Pisces pada hari Senin, 28 September 2026 yang dilansir dari astroved.

1. Karier

Dalam urusan karier, Pisces mungkin menghadapi tekanan pekerjaan yang cukup besar.

Kondisi tersebut dapat membuat konsentrasi terganggu sehingga kesalahan lebih mudah terjadi. Karena itu, Pisces perlu bekerja dengan lebih teliti dan tidak terburu-buru dalam menyelesaikan tugas.

Hubungan dengan rekan kerja juga perlu diperhatikan. Sebaiknya hindari respons yang terlalu emosional ketika menghadapi perbedaan pendapat.

Komunikasi yang tenang dan sikap lebih berhati-hati dapat membantu mengurangi potensi masalah di lingkungan kerja.

2. Cinta

Kehidupan asmara Pisces mungkin terasa kurang memuaskan hari ini. Perbedaan pendapat dengan pasangan dapat menjadi salah satu penyebab munculnya rasa tidak nyaman dalam hubungan.

Daripada memperbesar perbedaan, Pisces disarankan untuk berusaha memahami sudut pandang pasangan.

Sikap saling menyesuaikan dan memberikan ruang untuk berdiskusi dapat membantu menjaga hubungan tetap harmonis.

3. Keuangan

Editor: Novia Tri Astuti
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