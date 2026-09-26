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Vindi Rayinda Ayudya
Sabtu, 26 September 2026 | 23.55 WIB

Ramalan Zodiak Pisces Besok Minggu 27 September 2026: Langkah Kecil Membawa Perubahan

Ilustrasi zodiak Pisces (Freepik) - Image

Ilustrasi zodiak Pisces (Freepik)

JawaPos.com - Besok, Pisces berada dalam suasana yang mendorong rasa ingin tahu dan keinginan untuk mempelajari sesuatu yang baru.

Rasa penasaran tersebut dapat menjadi dorongan bagi Pisces untuk keluar dari rutinitas dan mulai memikirkan berbagai kemungkinan yang selama ini belum sempat diperhatikan.

Minggu, 27 September 2026 juga menjadi waktu yang baik untuk menyusun rencana masa depan dan menjalankannya secara bertahap.

Dalam urusan asmara, Pisces perlu lebih berhati-hati memahami perkataan pasangan agar tidak terjadi kesalahpahaman yang sebenarnya bisa dihindari.

Di sisi karier, kemampuan dan kerja keras Pisces berpeluang mendapatkan perhatian dari atasan, bahkan dapat membuka pembicaraan mengenai kenaikan jabatan atau penghasilan.

Sementara itu, kondisi keuangan membawa ruang untuk perubahan dan kesempatan baru selama Pisces tetap mempertimbangkan risiko dengan matang.

Kesehatan juga menjadi perhatian penting, terutama dalam menjaga pola makan, keseimbangan aktivitas, serta pikiran agar tetap positif.

Dilansir dari Astro Talk, berikut ramalan lengkap zodiak Pisces untuk Minggu, 27 September 2026.

Editor: Novia Tri Astuti
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