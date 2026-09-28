Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Dhiaz Asihing Pamartany
Senin, 28 September 2026 | 18.09 WIB

Ramalan Zodiak Pisces Akhir September 2026: Hadapi Masalah Keluarga dengan Tenang

Ilustrasi zodiak Pisces (magnific/hannazasimova) - Image

Ilustrasi zodiak Pisces (magnific/hannazasimova)

4. Kesehatan

Dalam hal kesehatan, Pisces mungkin perlu mengeluarkan biaya untuk mendukung kondisi kesehatan ibu.

Meski demikian, situasi tersebut digambarkan bukan sebagai masalah kesehatan yang berat sehingga tidak perlu terlalu dikhawatirkan.

Pisces tetap dapat memberikan perhatian dan dukungan yang diperlukan sambil menjaga ketenangan diri. Mengelola stres juga penting agar kondisi emosional tidak ikut memengaruhi kebugaran.
Editor: Setyo Adi Nugroho
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Ramalan Keuangan Zodiak Pisces Senin, 28 September 2026: Cermat Mengatur Pengeluaran Kecil - Image
Zodiak

Ramalan Keuangan Zodiak Pisces Senin, 28 September 2026: Cermat Mengatur Pengeluaran Kecil

Senin, 28 September 2026 | 17.08 WIB

Ramalan Asmara Zodiak Pisces Senin, 28 September 2026: Berani Membuka Komunikasi - Image
Zodiak

Ramalan Asmara Zodiak Pisces Senin, 28 September 2026: Berani Membuka Komunikasi

Senin, 28 September 2026 | 17.07 WIB

Ramalan Zodiak Aquarius dan Pisces 28 September 2026: Mulai Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Aquarius dan Pisces 28 September 2026: Mulai Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Senin, 28 September 2026 | 12.31 WIB

Terpopuler

Guruh Soekarnoputra Meninggal, Ini Daftar Anak Soekarno yang Masih Hidup dan Sudah Tiada - Image
1

Guruh Soekarnoputra Meninggal, Ini Daftar Anak Soekarno yang Masih Hidup dan Sudah Tiada

2

Prediksi Skor Hong Kong vs Laos di FIFA ASEAN Cup: Duel Seru Berpotensi Imbang di Kai Tak Stadium 

3

Prediksi Skor Slovakia vs Moldova di Liga Nations UEFA: Sokoli Borong Gol di Futbal Tatran Aréna

4

Prediksi Skor Albania vs Belarus di Liga Nations UEFA: Kuq e Zinjtë Menang Tipis Hadapi Tim Tamu

5

Prediksi Skor Bulgaria vs Luksemburg: Duel Ketat, Tuan Rumah Diunggulkan

6

Prediksi Skor Kamboja vs Myanmar di FIFA ASEAN Cup: Singa Asia Berpeluang Menang Tipis

7

Prediksi Skor Kuwait vs Irak di Arabian Gulf Cup: Laga Sengit Rawan Berakhir Imbang

8

Prediksi Skor Makedonia Utara vs Swiss di Liga Nations UEFA: Nati Pesta Gol di Kandang Lawan

9

Prediksi Skor Lithuania vs Azerbaijan di UEFA Nations League: Duel Ketat Berpotensi Imbang

10

Prediksi Skor Slovenia vs Skotlandia: Sesko Absen, Era Baru Pocognoli Dimulai di Ljubljana

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore