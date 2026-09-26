Ramalan Keuangan Zodiak Pisces Sabtu, 26 September 2026: Atur Uang dengan Lebih Terencana

Ilustrasi zodiak Pisces (Magnific/pikisuperstar)
JawaPos.com - Keuangan Pisces pada Sabtu, 26 September 2026 mengingatkan bahwa kondisi finansial dapat berubah mengikuti kebutuhan dan situasi yang sedang dihadapi.
Pemasukan yang biasanya terasa lancar tidak selalu berada pada kondisi yang sama, sementara kebutuhan tertentu dapat membuat pengeluaran meningkat pada waktu tertentu.
Pisces sebaiknya tidak langsung merasa cemas ketika kondisi tersebut terjadi karena perubahan finansial dapat menjadi kesempatan untuk mengevaluasi kebiasaan mengelola uang.
Coba periksa kembali pengeluaran yang dilakukan secara rutin dan tentukan mana yang benar-benar harus dipenuhi.
Beberapa pengeluaran mungkin masih dapat dikurangi atau ditunda tanpa mengganggu kebutuhan utama.
Pisces juga perlu menghindari keputusan finansial yang muncul karena dorongan emosi atau suasana hati sesaat.
Ketika kondisi keuangan sedang kurang stabil, keputusan yang terburu-buru justru berpotensi menambah beban pada waktu berikutnya.
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Jawa Pos
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