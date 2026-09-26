Ramalan Zodiak Aquarius dan Pisces 26 September 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan

JawaPos.com - Zodiak aquarius berada dalam kondisi mental dan fisik yang prima hari ini, sehingga semua rencana yang ada bisa saja terwujud. Aquarius akan menjadi pusat perhatian, baik dalam kehidupan pribadi maupun profesional.

Kuantitas dan kualitas pekerjaan yang aquarius lakukan akan meningkat berkat semangat yang tinggi. Rekan kerja juga akan dengan senang hati membantu aquarius. Gunakan energi ini untuk menyelesaikan semua tugas yang tertunda, karena produktivitas aquarius sedang tak tertandingi hari ini.

Zodiak pisces perlu melakukan introspeksi diri dan mendorong serta menggali untuk memahami diri sendiri dengan lebih baik. Akhir-akhir ini, pisces merasa kelelahan karena terlalu banyak bekerja. Cobalah untuk berhenti sejenak dan merenungkan hal-hal yang membuat bahagia.

Akhir-akhir ini, pisces mungkin sengaja menghalangi diri sendiri untuk mencapai kesuksesan dengan terlalu memforsir diri. Tenangkan pikiran dengan berjalan-jalan atau membaca buku.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Aquarius dan Pisces pada Sabtu, 26 September 2026.

Aquarius (20 Januari – 18 Februari)

Zodiak aquarius harus keluar dan berbaur jika ingin menemukan pasangan ideal. Terkait karir, aquarius mungkin memiliki beberapa masalah kepegawaian saat menjalankan usaha sendiri.

Sementara itu, masukkan latihan yoga ke dalam program kebugaran untuk menenangkan pikiran dan tubuh. Pada sisi keuangan, bayarlah jumlah pajak dengan tepat dengan berkonsultasi bersama akuntan pajak atau pengacara profesional.

Cinta Aquarius