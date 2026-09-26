Ramalan Zodiak Libra dan Scorpio 26 September 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

JawaPos.com – Zodiak libra mungkin akan mengalami hari yang penuh tantangan dengan berbagai rintangan di bidang profesional. Libra mungkin harus berurusan dengan rekan kerja yang mungkin mencoba menjatuhkan dan menginginkan pujian atas kerja keras libra.

Bersikaplah cerdas, bijaksana, dan jangan biarkan mereka mencuri kredibilitas libra di tempat kerja. Berhati-hatilah terhadap pengaruh negatif di sekitar dan jaga keseimbangan dengan bersikap murah hati serta dermawan.

Keadaan emosi dan masalah yang zodiak scorpio alami mungkin akan membaik. Scorpio merasa perlu untuk melakukan introspeksi dan meluangkan waktu untuk merenungkan keyakinan inti. Lakukan hal tersebut karena akan membawa kebahagiaan dan kepuasan.

Selain itu, seseorang yang sangat peduli ingin menghabiskan waktu bersama scorpio. Jangan kecewa karena ini mungkin awal dari sesuatu yang istimewa.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Libra dan Scorpio Sabtu, 26 September 2026.

Libra (23 September – 22 Oktober)

Izinkan diri sendiri untuk mempertimbangkan apakah seseorang yang baru dikenal cocok untuk zodiak libra. Terkait karir, motivasi rekan kerja untuk memberikan yang terbaik dan segera menyelesaikan pekerjaan yang tertunda.

Sementara itu, tetaplah melakukan diet, olahraga. dan jaga tingkat stres tetap rendah jika menderita tekanan darah tinggi. Pastikan untuk Terkait keuangan, susunlah strategi tentang bagaimana membangun posisi keuangan yang baik.

Cinta Libra