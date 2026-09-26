Ramalan Zodiak Sagitarius dan Capricorn 26 September 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan

JawaPos.com - Zodiak sagitarius akan menuai hasil dari inisiatif penting di tempat kerja. Atasan dan rekan kerja akan memperhatikan usaha keras sagitarius.

Hal ini mungkin akan membuat sagitarius mendapatkan kenaikan pendapatan atau bahkan posisi yang lebih bertanggung jawab. Sagitarius adalah komunikator dan penulis yang baik, jadi gunakan keterampilan tersebut hari ini.

Hari ini adalah saatnya bagi zodiak capricorn untuk menghubungi kembali beberapa kontak bisnis dan membangun kolaborasi yang menguntungkan. Hal ini akan sangat membantu para pengusaha yang berharap untuk mengembangkan bisnis atau memulai bisnis baru.

Kemitraan ini dapat sangat membantu dalam menambah keuntungan finansial capricorn secara jangka panjang. Manfaatkanlah hari ini sebaik-baiknya.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Sagitarius dan Capricorn pada Sabtu, 26 September 2026.

Sagitarius (22 November – 21 Desember)

Zodiak sagitarius sebaiknya tidak menghentikan pendekatan dengan seseorang sebelum memulai hubungan asmara. Terkait karir, berhati-hatilah karena sagitarius mungkin akan menghadapi beberapa masalah dengan staf hari ini.

Sementara itu, sagitarius harus lebih memperhatikan kesehatan jika menderita diabetes. Pada ranah keuangan, perbaiki kondisi keuanganmu dengan mengikuti kecepatan kerja yang padat.

Cinta Sagitarius