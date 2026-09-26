Ramalan Zodiak Aries dan Taurus 26 September 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

JawaPos.com - Hari ini adalah waktu bagi zodiak aries untuk bersantai dan melepas penat, setelah bekerja dengan keras.

Aries telah mengatur pekerjaan dengan sangat baik, sehingga semuanya berjalan lancar dan menguntungkan. Cobalah untuk mendorong rencana yang tertunda dan menyelesaikannya dengan segala cara.

Zodiak taurus mungkin merasakan tekanan dalam kehidupan pribadi dan tempat kerja pada hari ini. Taurus juga mungkin berada dalam dilema terkait pengambilan keputusan.

Namun, tetaplah berani untuk mengatasi tantangan dalam perjalanan menuju kesuksesan. Jika ada hal-hal yang tidak berjalan sesuai rencana, tenang saja. Taurus dapat mengatasi rintangan di jalan hanya jika menunjukkan sedikit keberanian.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Aries dan Taurus pada Sabtu, 26 September 2026.

Aries (21 Maret – 19 April)

Zodiak aries perlu mundur sejenak dan mencari tahu apa yang diinginkan dari hubungan asmara sebelum menjalinnya. Terkait karir, asah keterampilan profesional agar aries mampu bekerja secara mandiri dan meraih reputasi baik.

Sementara itu, lakukan meditasi agar tetap tenang dan memiliki sistem kekebalan tubuh yang kuat. Terkait keuangan, aries disarankan untuk berhati-hati serta waspada sebelum berinvestasi.

Cinta Aries