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Rabbany Wanadriani
Jumat, 25 September 2026 | 22.43 WIB

Dari Aries hingga Libra, 5 Zodiak Ini Punya Karakter Kuat untuk Meniti Karier

ilustrasi zodiak yang sukses di dunia kerja. Sumber foto: Freepik - Image

ilustrasi zodiak yang sukses di dunia kerja. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com – Setiap orang memiliki cara berbeda dalam membangun karier. Ada yang berani mengambil tantangan, ada pula yang lebih nyaman menyusun strategi secara perlahan dan memastikan setiap langkah berjalan sesuai rencana.

Dalam astrologi, karakter tertentu pada masing-masing zodiak kerap dikaitkan dengan gaya seseorang ketika menjalani pekerjaan. Sifat seperti disiplin, rasa tanggung jawab, kemampuan memimpin, hingga konsistensi disebut menjadi beberapa karakter yang mendukung perjalanan profesional.

Dilansir dari MENAFN, terdapat lima zodiak yang dalam ramalan astrologi disebut memiliki sejumlah karakter yang mendukung keberhasilan di lingkungan kerja. Mereka digambarkan sebagai sosok yang mampu menghadapi tuntutan pekerjaan dengan cara masing-masing.

Berikut lima zodiak tersebut:

1. Aries

Aries dikenal memiliki semangat dan antusiasme tinggi ketika mengerjakan sesuatu. Mereka cenderung tidak mudah mundur ketika dihadapkan pada tugas atau tantangan baru.

Lingkungan kerja yang kompetitif justru dapat menjadi tempat bagi Aries untuk menunjukkan kemampuannya. Kepercayaan diri, keberanian mengambil keputusan, dan kemampuan menggerakkan orang lain membuat mereka kerap dikaitkan dengan karakter kepemimpinan.

2. Virgo

Virgo dikenal sebagai sosok yang teliti dan gemar membuat perencanaan sebelum menjalankan tugas. Mereka biasanya memperhatikan detail agar pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik.

Rasa tanggung jawab menjadi salah satu karakter yang menonjol. Ketelitian dan keteraturan tersebut membuat Virgo dalam ramalan astrologi sering digambarkan sebagai pribadi yang dapat diandalkan ketika berada dalam sebuah tim.

3. Capricorn

Capricorn dikenal memiliki kesabaran serta ketekunan dalam mengejar target. Mereka cenderung tidak mengharapkan hasil secara instan dan bersedia menjalani proses panjang demi mencapai tujuan.

Perencanaan jangka panjang dan rasa tanggung jawab juga menjadi karakter yang sering dikaitkan dengan Capricorn. Mereka dapat bekerja secara konsisten hingga target yang ditetapkan tercapai.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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