Bukan Sekadar Nostalgia, Ini 7 Karakter Orang yang Gemar Menyimpan Foto Cetak

seseorang yang menyimpan album foto fisik./Freepik/pikisuperstar
JawaPos.com - Di tengah perkembangan teknologi yang membuat penyimpanan foto semakin praktis, album foto fisik masih memiliki tempat tersendiri bagi sebagian orang. Ketika sebagian besar kenangan kini tersimpan di galeri ponsel, komputer, atau penyimpanan cloud, mereka justru memilih mempertahankan foto dalam bentuk cetak.
Kebiasaan tersebut tidak selalu berarti seseorang tertinggal dari perkembangan zaman. Bagi sebagian orang, foto yang dapat disentuh dan dilihat secara langsung memiliki nilai emosional yang berbeda. Album fisik juga dapat menjadi media untuk menyimpan cerita dan pengalaman penting dalam perjalanan hidup.
Dilansir dari Geediting, kebiasaan mempertahankan album foto fisik dapat berkaitan dengan sejumlah karakter tertentu. Berikut tujuh ciri yang mungkin dimiliki orang yang masih menyimpan dan merawat koleksi foto cetaknya.
Orang yang tetap menyimpan album foto biasanya memiliki apresiasi tinggi terhadap nostalgia. Membuka lembaran album, melihat foto lama, atau menemukan tulisan dan tanggal di balik sebuah foto dapat menghadirkan kembali kenangan yang telah berlalu.
Bagi mereka, foto bukan hanya sekadar gambar. Setiap lembar dapat menyimpan cerita, suasana, dan pengalaman yang memiliki arti personal.
Sebagian orang memiliki kecenderungan lebih menyukai benda dalam bentuk fisik dibandingkan versi digital. Album foto memberikan pengalaman langsung karena dapat dipegang, dibuka, dan disimpan sebagai benda nyata.
Kecenderungan serupa juga dapat terlihat dari pilihan lain, misalnya lebih menyukai buku cetak daripada e-book atau jurnal kertas dibandingkan aplikasi pencatat digital.
Merawat album foto membutuhkan perhatian terhadap dokumentasi dan penyimpanan. Foto biasanya dipilih, dikelompokkan, kemudian ditempatkan secara teratur dalam sebuah album.
Hal tersebut dapat mencerminkan kecenderungan untuk mengoleksi sekaligus menjaga benda-benda yang dianggap memiliki nilai sejarah atau emosional.
Foto tertentu bisa memiliki arti jauh lebih besar daripada sekadar objek visual. Misalnya, foto keluarga, perjalanan, atau momen penting dapat membuat seseorang merasa dekat kembali dengan pengalaman yang pernah dilalui.
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