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Mohammad Maulana Iqbal
Jumat, 25 September 2026 | 05.43 WIB

Duka Mengubah Cara Pandang, Ini 7 Karakter yang Bisa Dimiliki Orang yang Pernah Kehilangan

kepribadian unik orang yang pernah kehilangan orang tua atau orang terkasih. (Freepik/ freepik)

JawaPos.com - Pengalaman hidup memiliki peran besar dalam membentuk cara seseorang berpikir, bersikap, dan memandang dunia. Salah satu pengalaman yang dapat meninggalkan pengaruh mendalam adalah kehilangan orang tua atau sosok yang sangat dekat secara emosional.

Setiap orang memiliki cara berbeda dalam menghadapi duka. Ada yang membutuhkan waktu panjang untuk pulih, sementara sebagian lainnya menemukan cara untuk menjadikan pengalaman tersebut sebagai bagian dari perjalanan hidup. Karena itu, pengalaman kehilangan tidak selalu menghasilkan respons atau perubahan karakter yang sama pada setiap individu.

Dilansir dari Geediting.com, berikut tujuh ciri kepribadian yang mungkin berkembang pada seseorang setelah mengalami kehilangan orang tua atau orang terkasih:

  1. Lebih matang secara emosional

Kehilangan sosok terdekat, terutama ketika terjadi pada usia muda, dapat membuat seseorang lebih cepat berhadapan dengan berbagai emosi yang kompleks. Mereka mungkin menjadi lebih memahami bahwa kehidupan tidak selalu berjalan sesuai harapan.

Pengalaman tersebut juga dapat membuat seseorang lebih peka terhadap perasaan orang lain. Mereka yang pernah merasakan kehilangan terkadang lebih mudah memahami kesedihan orang lain karena memiliki pengalaman emosional yang serupa.

  1. Terbiasa mengandalkan diri sendiri

Duka juga dapat membuat seseorang belajar menghadapi berbagai hal secara lebih mandiri. Dalam kondisi tertentu, mereka mungkin harus mengambil tanggung jawab yang sebelumnya dibantu atau dilakukan oleh orang terdekat.

Proses tersebut perlahan dapat membangun kemampuan untuk menyelesaikan persoalan tanpa selalu bergantung kepada orang lain. Namun, kemandirian ini tetap sangat dipengaruhi oleh lingkungan, usia saat kehilangan, serta dukungan yang diterima selama masa berduka.

  1. Lebih menyadari bahwa hidup penuh ketidakpastian

Kehilangan seseorang yang dicintai dapat membuat seseorang menyadari bahwa keadaan bisa berubah sewaktu-waktu. Kesadaran tersebut terkadang membuat mereka lebih menghargai waktu yang dimiliki bersama keluarga, pasangan, maupun sahabat.

Mereka mungkin menjadi lebih berusaha hadir dalam berbagai momen penting dan tidak ingin terlalu sering menunda kesempatan untuk menghabiskan waktu bersama orang-orang yang berarti.

  1. Memiliki ketahanan dalam menghadapi kesulitan

Editor: Setyo Adi Nugroho
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