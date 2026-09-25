Selalu Sedia Uang Tunai untuk Keadaan Darurat? Ini 7 Karakter yang Mungkin Anda Miliki

seseorang yang masih menyimpan uang tunai di dompet (Freepik/simonsupriyadi)
JawaPos.com – Perkembangan teknologi membuat berbagai aktivitas pembayaran kini semakin praktis. Kartu, aplikasi perbankan, hingga dompet digital dapat digunakan untuk memenuhi hampir semua kebutuhan sehari-hari.
Meski begitu, tidak semua orang meninggalkan uang tunai. Sebagian masih sengaja menyelipkan beberapa lembar uang di dompet sebagai cadangan apabila sewaktu-waktu menghadapi kondisi yang tidak terduga.
Dilansir dari Geediting, kebiasaan sederhana tersebut dapat dikaitkan dengan sejumlah karakter atau pola pikir tertentu. Membawa uang tunai sebagai cadangan dapat mencerminkan bagaimana seseorang memandang risiko, keamanan, kemandirian, dan situasi yang sulit diprediksi.
Lantas, seperti apa karakter yang mungkin dimiliki seseorang yang tetap membawa uang tunai untuk keadaan darurat? Berikut tujuh di antaranya.
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Menyediakan uang tunai cadangan menunjukkan kecenderungan untuk memikirkan kemungkinan yang mungkin terjadi di luar rencana.
Anda mungkin sering bertanya dalam hati, “Bagaimana jika terjadi sesuatu?” Cara berpikir seperti ini membuat Anda lebih siap menghadapi situasi tak terduga karena sudah memiliki alternatif sebelum masalah muncul.
Di tengah semakin luasnya penggunaan pembayaran digital, Anda tetap merasa nyaman dengan uang fisik yang dapat langsung digunakan.
Bagi Anda, memiliki sejumlah uang di dompet memberikan rasa aman tersendiri. Hal ini dapat menunjukkan bahwa Anda tidak sepenuhnya meninggalkan cara-cara konvensional meskipun teknologi menawarkan banyak kemudahan.
Membawa uang tunai sebagai cadangan dapat mencerminkan pandangan bahwa tidak semua situasi akan berjalan sesuai harapan.
Gangguan jaringan, mesin pembayaran yang bermasalah, baterai ponsel habis, atau aplikasi yang mengalami kendala merupakan beberapa kondisi yang mungkin terjadi. Karena itu, Anda lebih memilih menyiapkan alternatif daripada sepenuhnya mengandalkan sistem digital.
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Jawa Pos
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