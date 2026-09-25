Logo JawaPos
HomeKepribadian
Author avatar - Image
Irfan Ferdiansyah
Jumat, 25 September 2026 | 22.18 WIB

Selalu Sedia Uang Tunai untuk Keadaan Darurat? Ini 7 Karakter yang Mungkin Anda Miliki

seseorang yang masih menyimpan uang tunai di dompet (Freepik/simonsupriyadi) - Image

seseorang yang masih menyimpan uang tunai di dompet (Freepik/simonsupriyadi)

JawaPos.com – Perkembangan teknologi membuat berbagai aktivitas pembayaran kini semakin praktis. Kartu, aplikasi perbankan, hingga dompet digital dapat digunakan untuk memenuhi hampir semua kebutuhan sehari-hari.

Meski begitu, tidak semua orang meninggalkan uang tunai. Sebagian masih sengaja menyelipkan beberapa lembar uang di dompet sebagai cadangan apabila sewaktu-waktu menghadapi kondisi yang tidak terduga.

Dilansir dari Geediting, kebiasaan sederhana tersebut dapat dikaitkan dengan sejumlah karakter atau pola pikir tertentu. Membawa uang tunai sebagai cadangan dapat mencerminkan bagaimana seseorang memandang risiko, keamanan, kemandirian, dan situasi yang sulit diprediksi.

Lantas, seperti apa karakter yang mungkin dimiliki seseorang yang tetap membawa uang tunai untuk keadaan darurat? Berikut tujuh di antaranya.

1. Terbiasa Berpikir Antisipatif

Menyediakan uang tunai cadangan menunjukkan kecenderungan untuk memikirkan kemungkinan yang mungkin terjadi di luar rencana.

Anda mungkin sering bertanya dalam hati, “Bagaimana jika terjadi sesuatu?” Cara berpikir seperti ini membuat Anda lebih siap menghadapi situasi tak terduga karena sudah memiliki alternatif sebelum masalah muncul.

2. Memiliki Sisi yang Cenderung Konvensional

Di tengah semakin luasnya penggunaan pembayaran digital, Anda tetap merasa nyaman dengan uang fisik yang dapat langsung digunakan.

Bagi Anda, memiliki sejumlah uang di dompet memberikan rasa aman tersendiri. Hal ini dapat menunjukkan bahwa Anda tidak sepenuhnya meninggalkan cara-cara konvensional meskipun teknologi menawarkan banyak kemudahan.

3. Cenderung Realistis

Membawa uang tunai sebagai cadangan dapat mencerminkan pandangan bahwa tidak semua situasi akan berjalan sesuai harapan.

Gangguan jaringan, mesin pembayaran yang bermasalah, baterai ponsel habis, atau aplikasi yang mengalami kendala merupakan beberapa kondisi yang mungkin terjadi. Karena itu, Anda lebih memilih menyiapkan alternatif daripada sepenuhnya mengandalkan sistem digital.

Editor: Setyo Adi Nugroho
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Duka Mengubah Cara Pandang, Ini 7 Karakter yang Bisa Dimiliki Orang yang Pernah Kehilangan - Image
Kepribadian

Duka Mengubah Cara Pandang, Ini 7 Karakter yang Bisa Dimiliki Orang yang Pernah Kehilangan

Jumat, 25 September 2026 | 05.43 WIB

Bukan Sekadar Nostalgia, Ini 7 Karakter Orang yang Gemar Menyimpan Foto Cetak - Image
Kepribadian

Bukan Sekadar Nostalgia, Ini 7 Karakter Orang yang Gemar Menyimpan Foto Cetak

Jumat, 25 September 2026 | 05.19 WIB

5 Zodiak Paling Santai, Tidak Mudah Panik dan Selalu Berpikir Sebelum Bereaksi - Image
Zodiak

5 Zodiak Paling Santai, Tidak Mudah Panik dan Selalu Berpikir Sebelum Bereaksi

Kamis, 24 September 2026 | 20.36 WIB

Terpopuler

Bikin Geger Lagi, 244 Siswa Hingga Guru di Batang Tumbang Usai Santap MBG - Image
1

Bikin Geger Lagi, 244 Siswa Hingga Guru di Batang Tumbang Usai Santap MBG

2

Prediksi Skor Andorra vs Malta di Liga Nations UEFA: The Reds Menang Tipis di Encamp

3

Prediksi Skor Laos vs Brunei di FIFA ASEAN Cup: Thim Xad Menang di Laga Perdana

4

Prediksi Skor Norwegia vs Denmark di Liga Nations UEFA: The Vikings Menang Tipis di Ullevaal Stadion

5

Prediksi Skor Austria vs Israel di Liga Nations UEFA: Das Team Menang Telak di Raiffeisen Arena

6

Prediksi Skor Timnas Jepang U-23 vs Thailand U-23 di Asian Games 2026

7

Prediksi Skor Liechtenstein vs Lithuania di Liga Nations UEFA: Rinktinė Menang di Kandang Lawan

8

Prediksi Skor Myanmar vs Timor Leste di FIFA ASEAN Cup: Singa Asia Gasak Lawan di Laga Perdana

9

Prediksi Skor Jepang vs Uruguay: Ko Itakura Targetkan Kemenangan

10

Prediksi Skor Kosovo vs Irlandia di Liga Nations UEFA: The Green Army Curi Poin di Fadil Vokrri

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore