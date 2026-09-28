Prediksi Skor Armenia vs Montenegro di UEFA Nations League: Siapa Paling Kuat?

JawaPos.com - Armenia dan Montenegro akan berhadapan pada lanjutan UEFA Nations League 2026, Senin (28/9/2026) malam WIB. Pertandingan ini dijadwalkan berlangsung di Stadion Republik Vazgen Sargsyan, Armenia, dengan kick-off pukul 23.00 WIB.

Duel tersebut menjadi pertemuan antara dua tim yang sama-sama mengawali kompetisi dengan kemenangan.

Armenia datang sebagai pemuncak klasemen setelah meraih kemenangan 2-0 pada pertandingan pertama. Montenegro juga mengantongi tiga poin berkat kemenangan 2-1 atas Siprus.

Hasil tersebut membuat pertandingan Armenia vs Montenegro cukup menarik untuk dinantikan. Kedua tim memiliki kesempatan menjaga posisi mereka di papan atas, sehingga laga diperkirakan berlangsung dengan tempo kompetitif sejak awal.

Armenia akan mendapat keuntungan karena bermain di hadapan pendukung sendiri. Tim asuhan tuan rumah juga memiliki modal positif setelah berhasil mencatat kemenangan pada laga pembuka.

Meski demikian, Armenia tetap harus memperhatikan kondisi beberapa pemain. Narek Hovhannisyan diragukan tampil setelah mengalami cedera ketika Armenia menghadapi Latvia. Kondisi tersebut dapat membuat komposisi lini serang atau sayap mengalami perubahan.

Zhirayr Shaghoyan diperkirakan menjadi pilihan untuk mengisi posisi di sisi kiri apabila Hovhannisyan tidak dapat bermain. Shaghoyan memiliki peluang untuk memberikan variasi dalam serangan Armenia melalui kecepatan dan pergerakannya dari sisi lapangan.

Di lini tengah, Eduard Spertsyan diperkirakan tetap menjadi salah satu pemain penting Armenia. Ia akan berada dalam skema yang juga melibatkan Serobyan dan Iwu untuk menjaga keseimbangan permainan sekaligus membantu membangun serangan.