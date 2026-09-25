Ramalan Shio Besok Sabtu 26 September 2026: Tikus, Kerbau, Macan, dan Kelinci

Ilustrasi shio (magnific)
Shio Tikus perlu lebih disiplin dalam mengatur pengeluaran dan memberikan perhatian kepada keluarga.
Shio Kerbau sebaiknya tidak membiarkan hambatan kecil mengganggu suasana hati dan menggunakan akhir pekan untuk memulihkan energi.
Sementara itu, Shio Macan dapat memanfaatkan kemampuan bergerak cepat untuk mengejar target, tetapi tetap perlu berhati-hati terhadap risiko finansial dan pengeluaran tak terduga.
Shio Kelinci memiliki kesempatan untuk menyelesaikan urusan penting sekaligus memperoleh dukungan dari orang-orang terdekat.
Dalam urusan rezeki dan keuangan, pesan yang paling menonjol adalah pengendalian diri.
Jangan sampai peluang atau suasana hati membuat Anda mengeluarkan uang tanpa perhitungan.
Untuk karier, penyelesaian tugas, evaluasi, dan pengaturan prioritas dapat membantu mempersiapkan pekan berikutnya.
Sedangkan dalam asmara, kehadiran, komunikasi, dan kesediaan menerima dukungan menjadi bagian penting untuk menjaga hubungan tetap harmonis.
Secara kalender Tionghoa, 26 September 2026 merupakan Gui Mao Day atau Hari Kelinci Air, dengan Ayam sebagai Shio yang tercatat berkonflik dengan energi hari tersebut.
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Jawa Pos
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