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Rabbany Wanadriani
Selasa, 29 September 2026 | 03.41 WIB

Ramalan Shio Selasa 29 September 2026: Monyet, Kelinci, Kuda, Babi, Macan, Kambing

ilustrasi 12 tanda shio. (Freepik) - Image

ilustrasi 12 tanda shio. (Freepik)

JawaPos.com – Apakah ada seseorang dalam hidup shio Kelinci yang akan menyambut anggota keluarga baru?

Sementara besok kesempatan sempurna untuk mengikuti naluri shio Kambing telah tiba.

Berikut ini ramalan shio pada hari Selasa 29 September 2026 untuk orang-orang dengan tahun kelahiran Monyet, Kelinci, Kuda, Babi, Macan, dan Kambing.

Dikutip Horoscope, ramalan ini mungkin akan terjadi pada kehidupan Anda.

Tetapi, perlu diingat bahwa hasil tersebut mungkin bakal berbeda tergantung beragam faktor.

Monyet - 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016

Berencana bepergian? Ide bagus.

Bahkan perjalanan singkat sehari pun bisa menghibur dan menginspirasi, baik untuk urusan bisnis maupun pribadi.

Editor: Novia Tri Astuti
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