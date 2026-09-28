Ramalan Shio Selasa 29 September 2026: Tikus, Ular, Anjing, Kerbau, Naga, Ayam

JawaPos.com – Orang-orang yang shio Ular temui mungkin kurang memiliki tata krama sosial.

Di sisi lain, pertengkaran kecil antara shio Naga dan seseorang bisa membuat Anda lebih kesal dari biasanya.

Berikut ini ramalan shio pada hari Selasa 29 September 2026 untuk orang-orang dengan tahun kelahiran Tikus, Ular, Anjing, Kerbau, Naga, dan Ayam.

Dikutip Horoscope, ramalan ini mungkin akan terjadi pada kehidupan Anda.

Tetapi, perlu diingat bahwa hasil tersebut mungkin bakal berbeda tergantung beragam faktor.

Tikus - 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020

Lupakan sejenak kekhawatiranmu dan nikmati kebersamaan dengan teman-teman malam ini.