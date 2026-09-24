Ramalan 25 September 2026: Cinta, Karier, Keuangan, & Kesehatan Sagitarius, Capricorn, Aquarius,

JawaPos.com – Bagi Sagitarius, hematlah daripada menghambur-hamburkan uang, diri Anda di masa depan akan berterima kasih.

Sedangkan Capricorn hindari membiarkan kecemasan finansial semakin memburuk.

Dilansir astotalk, berikut ini ramalan zodiak terkait cinta, karier, keuangan, dan kesehatan pada Jumat 25 September 2026 untuk Sagitarius, Capricorn, Aquarius, dan Pisces.

Perlu diingat hasil ramalan tersebut mungkin bakal berbeda tergantung beragam faktor.

Sagitarius – (22 November hingga 21 Desember)

Petualangan menanti dalam cinta, jelajahi aktivitas baru bersama pasangan atau mulai percakapan yang berani dengan orang yang Anda sukai.

Pekerjaan menghargai kreativitas dan pengambilan risiko, tetapi periksa kembali detailnya sebelum terjun.

Hematlah daripada menghambur-hamburkan uang, diri Anda di masa depan akan berterima kasih.

Jaga tubuh Anda tetap berenergi dengan gerakan di luar ruangan dan tawa.