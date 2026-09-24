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Vindi Rayinda Ayudya
Kamis, 24 September 2026 | 22.57 WIB

Ramalan Asmara Zodiak Pisces Kamis, 24 September 2026: Buka Hati pada Pertemuan Baru

Ilustrasi zodiak Pisces (Magnific/Pikisuperstar) - Image

Ilustrasi zodiak Pisces (Magnific/Pikisuperstar)

JawaPos.com - Kehidupan asmara Pisces pada Kamis, 24 September 2026, membuka peluang untuk memperluas pergaulan dan mengenal sosok baru.

Pengalaman berbeda dapat muncul ketika Pisces berani keluar dari rutinitas dan mengunjungi lingkungan yang belum pernah didatangi sebelumnya.

Berikut ramalan kehidupan asmara zodiak Pisces pada Kamis, 24 September 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Tempat baru memungkinkan Pisces bertemu dengan orang-orang yang memiliki kebiasaan, latar belakang, serta cara berpikir yang berbeda.

Karena itu, jangan terlalu terpaku pada aktivitas yang sama setiap hari jika terdapat kesempatan untuk mencoba suasana lain.

Menghadiri acara sosial, mengunjungi tempat baru, atau sekadar membuka percakapan dengan orang yang belum dikenal dapat menjadi pengalaman yang menarik.

Meski begitu, Pisces tidak perlu langsung menganggap setiap pertemuan sebagai tanda akan hadirnya hubungan romantis.

Nikmati proses mengenal seseorang secara perlahan sambil memperhatikan bagaimana komunikasi di antara keduanya berkembang.

Editor: Novia Tri Astuti
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