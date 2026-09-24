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Vindi Rayinda Ayudya
Jumat, 25 September 2026 | 01.59 WIB

Ramalan Keuangan Zodiak Pisces Kamis, 24 September 2026: Bijak Mengatur Dana Perjalanan

Ilustrasi zodiak Pisces (Magnific/Pikisuperstar) - Image

Ilustrasi zodiak Pisces (Magnific/Pikisuperstar)

JawaPos.com - Keuangan Pisces pada Kamis, 24 September 2026 perlu mendapat perhatian lebih, terutama jika terdapat rencana bepergian atau mencoba aktivitas di lingkungan yang berbeda.

Keinginan menikmati suasana baru sebaiknya tetap disesuaikan dengan kondisi keuangan agar tidak menimbulkan beban setelah perjalanan selesai.

Sebelum berangkat, Pisces dapat membuat perencanaan pengeluaran secara rinci dengan menyesuaikannya pada dana yang memang tersedia.

Berikut ramalan keuangan zodiak Pisces pada Kamis, 24 September 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Biaya perjalanan bukan hanya berkaitan dengan transportasi dan tempat menginap.

Pisces juga perlu memperhitungkan kebutuhan makan, tiket untuk mengunjungi tempat tertentu, hingga pengeluaran kecil yang sering kali tidak terasa tetapi dapat menambah jumlah keseluruhan.

Menyediakan dana tambahan untuk kondisi tidak terduga akan membuat pengelolaan keuangan selama perjalanan menjadi lebih aman.

Dengan begitu, perubahan jadwal atau kebutuhan mendadak tidak harus mengambil anggaran yang sudah disiapkan untuk kebutuhan utama.

Editor: Novia Tri Astuti
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