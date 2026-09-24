Ramalan Kesehatan Zodiak Pisces Kamis, 24 September 2026: Luangkan Waktu untuk Memulihkan Diri

JawaPos.com - Kesehatan Pisces pada Kamis, 24 September 2026 dapat dijaga melalui kebiasaan sederhana yang dilakukan secara konsisten.

Kesibukan sehari-hari terkadang membuat Pisces merasa harus terus bergerak dan menyelesaikan berbagai hal tanpa memberikan kesempatan bagi tubuh untuk beristirahat.

Transit Bulan di Aquarius dalam ramalan AstroTalk mengarahkan perhatian Pisces pada pentingnya menyediakan ruang pribadi untuk menenangkan pikiran.

Berikut ramalan kesehatan zodiak Pisces pada Kamis, 24 September 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Pisces dapat memanfaatkan waktu luang dengan melakukan kegiatan yang membuat tubuh dan pikiran terasa lebih nyaman.

Tidak semua waktu harus digunakan untuk bekerja atau mengejar target karena beristirahat juga menjadi bagian penting dari menjaga kondisi tubuh.

Tidur yang cukup dapat membantu tubuh memperoleh kesempatan untuk memulihkan tenaga setelah menjalani aktivitas yang padat.