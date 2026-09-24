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Vindi Rayinda Ayudya
Kamis, 24 September 2026 | 23.00 WIB

Ramalan Zodiak Pisces Besok Jumat 25 September 2026: Saatnya Menata Ritme dan Prioritas

Ilustrasi zodiak Pisces (Freepik) - Image

Ilustrasi zodiak Pisces (Freepik)

JawaPos.com - Ramalan zodiak Pisces besok Jumat, 25 September 2026, membawa pesan agar Pisces mulai memberikan waktu yang lebih cukup untuk diri sendiri di tengah berbagai kesibukan.

Rutinitas kesehatan juga perlu dibangun dengan lebih konsisten karena kebiasaan baik tidak akan memberikan hasil maksimal jika hanya dilakukan sesekali.

Setiap hari dapat membawa pelajaran baru, sehingga Pisces tidak perlu terburu-buru ketika proses yang dijalani belum menunjukkan hasil sesuai harapan.

Dalam urusan asmara, ada kesempatan untuk bertemu dengan seseorang yang selama ini sudah ingin ditemui, sehingga tidak ada alasan untuk terus menunda pertemuan tersebut.

Di lingkungan kerja, kemampuan dan bakat Pisces berpotensi mulai mendapatkan perhatian dari orang-orang di sekitar.

Sementara itu, kondisi keuangan mengingatkan Pisces agar tidak mudah merasa kecewa ketika keadaan finansial berubah dari satu waktu ke waktu lainnya.

Rencana perjalanan juga dapat menjadi bagian yang menyenangkan, tetapi Pisces sebaiknya memastikan seluruh informasi dan kebutuhan perjalanan sudah dipersiapkan dengan baik.

Dilansir dari Astro Talk, berikut ramalan lengkap zodiak Pisces untuk Jumat, 25 September 2026.

Editor: Novia Tri Astuti
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