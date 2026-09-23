5 Zodiak Ini Punya Koneksi Mendalam Antara Pikiran dan Tubuhnya, Peka Mendengarkan Sinyal dari Dalam

Ilustrasi berkontraksi/Magnific
JawaPos.com-Beberapa zodiak dalam versi astrologi memiliki hubungan yang erat dengan tubuhnya.
Mereka selalu memperhatikan berbagai sinyal yang diberikan oleh tubuhnya. Zodiak-zodiak ini tidak hanya memiliki hubungan pikiran dan tubuh yang baik, tetapi dapat menyadari berbagai perubahan yang terjadi.
Melansir informasi dari laman yourtango yang dikutip pada (23/9) berikut empat zodiak yang mampu membedakan rasa lelah saat sedang sakit atau hanya karena beraktivitas padat.
Aquarius
Aquarius akan meluangkan waktu sejenak untuk bertanya pada diri sendiri mengenai apa yang sedang dirasakan oleh tubuhnya. Aquarius memiliki hubungan yang dekat antara pikiran dan tubuhnya. Terkadang, mereka dapat benar-benar merasa hadir untuk merasakan kondisi fisiknya saat berada di tempat-tempat tenang.
Leo
Leo cukup baik dalam memperhatikan kebutuhan dirinya dan berusaha memenuhinya. Leo biasanya mempertimbangkan terlebih dahulu dan melihat situasi secara menyeluruh sebelum memberikan persetujuannya. Jika leo terlalu memaksakan diri, mereka justru tidak akan mampu memberikan manfaat bagi siapapun.
Gemini
Gemini percaya bahwa pikiran yang baik dapat membawa hal-hal positif dan berusaha menghilangkan kebiasaan berbicara negatif pada diri sendiri. Gemini tidak memaksakan tubuhnya sampai melewati batas. Mereka tidak ingin menghukum tubuhnya, melainkan membuatnya menjadi lebih kuat.
Aries
Aries pada umumnya tidak akan menghabiskan sepanjang hari dengan hanya duduk diam tanpa melakukan apa-apa karena hal tersebut dianggap tidak baik bagi kondisi mental dan tubuh mereka. Pada akhirnya, bagi aries aktivitas fisik dan olahraga merupakan salah satu bentuk mencintai diri sendiri, bukan sekedar kewajiban untuk menjalani hidup yang sehat.
Taurus
Taurus memahami betapa pentingnya tubuh mereka. Mereka mendengarkan dengan saksama, menjaga pendengaran, menikmati berbagai hal indah yang dapat dilihat, mencicipi makanan lezat, menikmati sentuhan, serta mendengarkan berbagai percakapan. Taurus bisa terhubung dengan tubuhnya saat melakukan berbagai aktivitas yang mereka sukai.
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