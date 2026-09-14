Rezeki Makin Terbuka! 7 Shio Ini Punya Banyak Teman dan Koneksi Menguntungkan

ilustrasi shio banyak teman. (Freepik)
JawaPos.com – Dalam astrologi Tiongkok, shio tidak hanya dipercaya berkaitan dengan karakter seseorang, tetapi juga kerap dikaitkan dengan kehidupan sosial, keberuntungan, dan perjalanan rezeki.
Ada orang yang mudah membangun pertemanan di mana pun berada. Lingkaran sosial yang luas tersebut terkadang menjadi pintu datangnya berbagai kesempatan, mulai dari pekerjaan, bisnis, hingga peluang lainnya.
Dalam kepercayaan astrologi Tiongkok, sejumlah shio dianggap memiliki kemampuan bergaul yang kuat. Mereka mudah membuat orang lain merasa nyaman sehingga tidak mengherankan jika memiliki banyak relasi.
Pertemanan yang terjalin dengan baik kemudian dipercaya dapat membuka jalan menuju berbagai peluang yang tidak selalu datang secara langsung.
Dilansir dari Naura Kom, berikut tujuh shio yang dikenal mudah membangun pertemanan sekaligus dipercaya memiliki jalan rezeki yang luas.
Pemilik Shio Babi dikenal sebagai pribadi yang ramah, hangat, dan senang membantu orang lain. Sikap terbuka tersebut membuat mereka relatif mudah diterima dalam lingkungan sosial.
Tidak sedikit orang yang kemudian merasa nyaman berteman dengan mereka karena sifatnya yang tulus dan tidak banyak menuntut.
Dalam urusan rezeki, Shio Babi dipercaya memiliki keberuntungan yang cukup baik. Kemampuan menjalin hubungan dengan banyak orang dapat membuka berbagai kesempatan baru.
Selain itu, mereka disebut cukup mampu mengelola keuangan sehingga pemasukan yang diperoleh tidak mudah habis begitu saja.
Shio Macan identik dengan keberanian, rasa percaya diri, dan semangat tinggi. Karakter kuat tersebut membuat kehadiran mereka mudah menarik perhatian di tengah lingkungan sosial.
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