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Zulfa Putri Hardiyati
Rabu, 2 September 2026 | 04.30 WIB

Kesepian Berakhir! 5 Shio Ini Diprediksi Menemukan Koneksi dan Kehidupan yang Lebih Berwarna

Kesepian Berakhir Setelah Minggu, 30 Agustus 2026, 5 Shio Ini Diprediksi Menemukan Koneksi dan Kehidupan yang Lebih Berwarna (CANVA) - Image

Kesepian Berakhir Setelah Minggu, 30 Agustus 2026, 5 Shio Ini Diprediksi Menemukan Koneksi dan Kehidupan yang Lebih Berwarna (CANVA)

JawaPos.com - Rasa kesepian terkadang bukan hanya tentang tidak memiliki pasangan atau banyak teman. Seseorang bisa tetap merasa sendiri meskipun berada di tengah banyak orang.

Namun, keadaan tersebut bisa berubah ketika seseorang mulai membuka diri terhadap lingkungan, kesempatan, dan hubungan baru.

Dalam astrologi Tiongkok, perubahan energi dipercaya dapat memberikan dorongan bagi beberapa shio untuk keluar dari rasa terisolasi dan kembali terhubung dengan orang lain.

Dilansir dari YourTango.com, lima shio diprediksi mulai meninggalkan perasaan kesepian setelah Minggu, 30 Agustus 2026.

Hari tersebut dikenal sebagai Hari Stabil Tikus Api, yang berada dalam bulan Monyet Api dan Tahun Kuda Api.

Energi Hari Stabil dianggap cocok untuk mengambil keputusan dan menentukan arah baru.

Pengaruh Tikus membuat pikiran terasa lebih tajam, sementara elemen Api memberikan dorongan dan motivasi untuk bertindak. Kombinasi tersebut membuka peluang bagi beberapa shio untuk kembali terhubung dengan orang lain.

Berikut lima shio yang dimaksud:

1. Sapi

Shio Sapi sudah cukup lama menantikan kehadiran seseorang yang benar-benar bisa menjadi pasangan hidup. Meskipun perjalanan untuk menemukan cinta yang sesuai terasa panjang, kini mereka diprediksi semakin siap membuka hati.

Editor: Hanny Suwindari
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