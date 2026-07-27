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Irfan Ferdiansyah
Senin, 27 Juli 2026 | 21.47 WIB

Menurut Psikologi, Orang yang Diam-Diam Mendambakan Koneksi Tetapi Takut Ditolak Biasanya Menampilkan 8 Perilaku Ini Tanpa Menyadarinya

seseorang yang diam-diam mendambakan koneksi (Freepik/Wavebreak Media) - Image

seseorang yang diam-diam mendambakan koneksi (Freepik/Wavebreak Media)

JawaPos.com - Manusia pada dasarnya adalah makhluk sosial yang memiliki kebutuhan mendalam untuk terhubung, dimengerti, dan diterima oleh orang lain. 

Namun, tidak semua orang mampu dengan mudah menjalin koneksi sosial. 

Ada individu yang diam-diam sangat mendambakan hubungan yang berarti—baik dalam pertemanan, cinta, atau relasi keluarga—namun di sisi lain, dihantui oleh ketakutan akan penolakan.

Menurut psikologi, ketakutan akan penolakan ini seringkali berasal dari pengalaman masa lalu yang menyakitkan, harga diri yang rendah, atau rasa cemas sosial yang tidak disadari. 

Akibatnya, mereka tanpa sadar menunjukkan perilaku yang justru menghalangi koneksi yang mereka dambakan. 

Dilansir dari Geediting, terdapat 8 perilaku halus yang sering ditampilkan oleh orang yang berada dalam dilema tersebut:

1. Menjaga Jarak Secara Emosional

Orang yang takut ditolak sering menahan diri untuk tidak terlalu terbuka secara emosional. 

Mereka mungkin terlihat hangat dan ramah di permukaan, tetapi akan menghindari pembicaraan mendalam atau ekspresi perasaan pribadi. 

Ini adalah mekanisme pertahanan untuk menghindari rasa sakit jika orang lain menolak atau tidak merespons dengan baik.

Editor: Hanny Suwindari
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