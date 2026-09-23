Ramalan Zodiak Pisces Besok Kamis, 24 September 2026: Rawat Diri dan Jangan Terpengaruh

JawaPos.com - Ramalan zodiak Pisces besok, Kamis, 24 September 2026, mengajak Anda untuk meluangkan waktu bagi diri sendiri dan tidak membiarkan pikiran negatif orang lain memengaruhi ketenangan hati.

Pisces mungkin terlalu sibuk memperhatikan kebutuhan orang di sekitar hingga lupa memberikan perhatian yang cukup kepada diri sendiri.

Padahal, menjaga keseimbangan antara kepedulian terhadap orang lain dan kebutuhan pribadi merupakan hal penting agar energi tidak terkuras secara berlebihan.

Besok juga menjadi kesempatan bagi Pisces untuk memperbaiki kebiasaan sehari-hari, termasuk memilih makanan yang lebih alami dan bernutrisi.

Dalam urusan asmara, kesempatan menarik dapat muncul ketika Pisces berani mengunjungi tempat baru atau membuka diri terhadap lingkungan yang berbeda.

Sementara itu, rencana perjalanan sebaiknya tidak langsung dibatalkan hanya karena muncul perbedaan pendapat dengan seseorang.

Tetap pertimbangkan situasi secara rasional agar keputusan yang diambil tidak hanya dipengaruhi oleh emosi sesaat.