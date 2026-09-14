Uang Mudah Datang, 5 Zodiak Ini Punya Naluri Kuat dalam Mengelola Keuangan

JawaPos.com – Urusan keuangan menjadi salah satu hal yang menarik perhatian banyak orang ketika membahas astrologi. Tidak sedikit yang penasaran apakah karakter berdasarkan zodiak juga berkaitan dengan cara seseorang mencari, mengelola, hingga mengembangkan kekayaan.

Pada dasarnya, kondisi finansial seseorang tidak hanya ditentukan oleh zodiak. Kerja keras, kemampuan mengambil keputusan, kebiasaan menabung, serta cara mengelola penghasilan turut berperan penting dalam menentukan kondisi ekonomi seseorang.

Meski demikian, astrologi menyebut beberapa zodiak mempunyai karakter yang dianggap mendukung keberuntungan dalam urusan finansial. Mereka digambarkan memiliki kesabaran, disiplin, keberanian, atau kemampuan analisis yang dapat membantu mencapai tujuan keuangan.

Dilansir dari Moneycontrol, terdapat lima zodiak yang disebut memiliki kecenderungan kuat dalam menarik sekaligus mengembangkan rezeki. Berikut daftarnya:

1. Taurus Taurus dikenal sebagai pribadi yang tenang, sabar, dan realistis. Dalam mengejar kestabilan finansial, mereka biasanya tidak menyukai langkah yang terlalu terburu-buru.

Mereka lebih memilih membangun kekayaan sedikit demi sedikit dengan perencanaan yang matang. Kebiasaan menabung dan mempertimbangkan risiko sebelum menggunakan uang menjadi salah satu karakter yang menonjol.

Dalam investasi, Taurus disebut lebih tertarik pada pilihan yang relatif stabil dan memiliki potensi berkembang dalam jangka panjang. Meski hasilnya tidak selalu terlihat secara cepat, konsistensi tersebut dipercaya dapat menjadi fondasi keuangan yang kuat.

2. Capricorn Capricorn identik dengan kedisiplinan, ambisi, dan kemauan keras untuk mencapai target. Mereka biasanya senang memiliki tujuan yang jelas sebelum mengambil sebuah langkah.

Dalam urusan uang, karakter tersebut membuat Capricorn cenderung berhati-hati dan memikirkan kebutuhan masa depan. Mereka tidak mudah menyerah ketika harus bekerja keras demi mendapatkan hasil yang diinginkan.