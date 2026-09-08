Soal Uang, 5 Zodiak Ini Disebut Punya Naluri Finansial yang Kuat

JawaPos.com - Urusan keuangan menjadi salah satu hal yang menarik perhatian banyak orang. Selain kerja keras dan kemampuan mengelola finansial, sebagian orang juga melihat astrologi untuk mengetahui gambaran keberuntungan mereka dalam hal uang.

Dalam astrologi, karakter setiap zodiak dipercaya memiliki kaitan dengan cara seseorang memperlakukan uang, mengambil risiko, hingga mengejar kesuksesan. Beberapa zodiak bahkan disebut memiliki kecenderungan lebih kuat untuk membangun kondisi finansial yang stabil.

Meski demikian, keberuntungan finansial tentu tidak hanya ditentukan oleh zodiak. Kebiasaan menabung, kemampuan mengatur pengeluaran, pekerjaan, serta keputusan keuangan tetap menjadi faktor penting.

Dilansir dari Moneycontrol, berikut lima zodiak yang disebut memiliki kecenderungan beruntung dalam urusan rezeki dan keuangan. Apakah zodiak Anda termasuk?

1. Taurus Taurus dikenal sebagai pribadi yang sabar, tenang, dan cenderung realistis ketika berhadapan dengan persoalan keuangan. Mereka tidak terbiasa mengambil keputusan secara terburu-buru, terutama ketika menyangkut uang.

Dalam membangun kekayaan, Taurus lebih menyukai proses yang bertahap. Mereka cenderung mengutamakan kestabilan dibandingkan mengejar keuntungan besar dalam waktu singkat.

Kebiasaan menabung dan ketertarikan pada pilihan investasi yang relatif stabil juga menjadi karakter yang sering dikaitkan dengan Taurus. Meski pertumbuhannya tidak selalu terlihat cepat, pendekatan perlahan dan konsisten dianggap dapat memberikan hasil dalam jangka panjang.

2. Capricorn Capricorn memiliki reputasi sebagai zodiak pekerja keras dan penuh perencanaan. Mereka senang menetapkan target serta membuat langkah yang jelas untuk mencapainya.

Dalam urusan finansial, Capricorn cenderung memikirkan kondisi masa depan. Mereka tidak mudah puas dengan hasil sesaat dan lebih memilih membangun keamanan ekonomi secara bertahap.