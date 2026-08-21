Tak Hanya Kerja Keras, 4 Shio Ini Konon Punya Naluri Kuat Soal Uang

JawaPos.com – Setiap orang memiliki cara berbeda dalam mengejar kondisi finansial yang mapan. Ada yang mengandalkan kreativitas, ada yang menekankan kerja keras, sementara sebagian lainnya mengandalkan kemampuan membaca peluang.

Dalam astrologi Tiongkok, karakter tersebut terkadang dikaitkan dengan shio atau tahun kelahiran seseorang. Beberapa shio dipercaya memiliki sifat yang mendukung kemampuan menghasilkan uang, mengembangkan karier, maupun mengelola kekayaan.

Tentunya, kemampuan finansial tidak bisa ditentukan hanya berdasarkan shio. Namun, dalam kepercayaan astrologi, karakter tertentu dianggap memiliki kecenderungan lebih kuat dalam mengejar kemapanan.

Dilansir dari Horoscope, berikut empat shio yang disebut memiliki bakat alami dalam mencari dan mengelola uang.

1. Shio Kerbau Kerbau sering digambarkan sebagai sosok yang menghargai kestabilan dan kenyamanan hidup. Mereka juga dikenal memiliki kesabaran serta tidak mudah menyerah ketika mengejar tujuan.

Dalam urusan finansial, karakter tersebut membuat Kerbau dipercaya tidak terburu-buru mengejar hasil besar. Mereka cenderung memilih membangun kondisi ekonomi sedikit demi sedikit dengan usaha yang konsisten.

Sisi kreatif juga menjadi salah satu keunggulan yang dikaitkan dengan shio ini. Bidang seperti seni, desain, dan mode disebut dapat menjadi ruang bagi Kerbau untuk mengembangkan kemampuan sekaligus memperoleh penghasilan.

Keinginan memiliki kehidupan yang aman secara finansial membuat mereka relatif serius dalam mempertahankan sumber pemasukan.

2. Shio Macan Macan dikenal dengan karakter percaya diri, berani, dan memiliki daya tarik yang kuat. Dalam astrologi Tiongkok, sifat tersebut dipercaya dapat menjadi modal untuk tampil di hadapan banyak orang.