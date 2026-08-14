Rezeki Berlimpah Tak Membuat Boros, 7 Shio Ini Disebut Punya Naluri Finansial Kuat

seseorang yang cerdas kelola finansial (Freepik/Guzov Ruslan)
JawaPos.com - Rezeki dan kondisi finansial seseorang tidak selalu berada dalam keadaan yang sama. Ada waktu ketika pemasukan meningkat, tetapi ada pula periode yang mengharuskan seseorang lebih berhati-hati dalam menggunakan uang.
Di tengah perubahan kondisi ekonomi, kemampuan mengatur pemasukan dan pengeluaran menjadi salah satu hal penting untuk menjaga kestabilan finansial.
Dalam astrologi Tiongkok, karakter seseorang dan cara mereka menghadapi persoalan keuangan kerap dikaitkan dengan shio kelahiran. Beberapa shio bahkan dipercaya memiliki kecenderungan lebih hemat, berhati-hati, dan tidak mudah tergoda menghabiskan uang.
Mengutip materi dari kanal YouTube Rezeki dan Hoki, berikut tujuh shio yang dalam kepercayaan astrologi Tiongkok disebut memiliki kemampuan baik dalam menjaga kondisi finansial.
Kerbau dikenal sebagai pribadi yang sabar, pekerja keras, dan konsisten. Mereka cenderung menghargai uang karena menganggapnya sebagai hasil dari proses panjang.
Ketika memperoleh pemasukan tambahan, Kerbau disebut tidak terburu-buru menggunakannya untuk memenuhi keinginan sesaat.
Mereka lebih senang memikirkan manfaat jangka panjang, misalnya menyimpan uang, mengembangkan usaha, atau membeli aset yang dianggap memiliki nilai.
Sifat tidak mudah mengikuti tren juga menjadi salah satu kelebihan mereka. Dalam kondisi ekonomi sulit, kebiasaan hidup yang terukur dipercaya dapat membantu Kerbau menjaga kondisi finansialnya.
Ular sering digambarkan sebagai sosok tenang dan penuh perhitungan. Dalam urusan uang, mereka disebut cenderung berpikir beberapa langkah sebelum mengambil keputusan.
Mereka tidak mudah mengeluarkan uang hanya karena tergoda keinginan sesaat. Sebaliknya, sebagian dana biasanya disiapkan sebagai cadangan untuk menghadapi kondisi yang tidak terduga.
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Jawa Pos
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